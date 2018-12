El 24% de l’energia generada durant el 2018 és andorrana

El 2018 ha estat un any excepcional pel que fa a la producció hidroelèctrica al Principat. Segons les previsions de FEDA, d’aquí al dia 31, se superaran els 113 milions de kWh, el què suposa que la producció local cobreix el 24% de la demanda, la tercera xifra més elevada en la història de la central, només superada per les de 1997 i 1992. El president de FEDA, Albert Moles, va explicar ahir que aquest valor ve donat per la fosa progressiva de la neu acumulada a les muntanyes durant els mesos d’hivern i per un estiu i una tardor amb moltes precipitacions. A més, va afegir que l’objectiu de cara al 2030 és aconseguir que el 30% de l’energia elèctrica del país sigui de producció andorrana, preferiblement renovable. Una fita «assumible», veient els últims resultats, i que fins i tot «podria arribar una mica més enllà», va dir el president. També cal destacar que la demanda d’energia elèctrica a Andorra es manté globalment estable amb increments mensuals de més del 10% durant els mesos de febrer i març, a causa de la forta activitat turística. Globalment, s’han generat més de 582 milions de kWh.



D’altra banda, Moles va posar en relleu que el valor del temps d’interrupció del servei durant aquest any per client va ser de 35 minuts, 22 més que el 2017. Des de FEDA, ho van justificar per una «avaria en uns cables de mitjana tensió a la zona de pistes durant un cap de setmana del mes de novembre en què les pistes no funcionaven i els tècnics necessitaven l’ajuda del personal de l’estació per accedir-hi». Respecte a la resta d’avaries, les més importants es van localitzar a la capital i a l’àrea de Santa Coloma. Aquest resultat és negatiu, ja que des del 2006 no se’n produïen tantes.



Pel que fa al balanç anual, el president de FEDA va considerar que enguany ha estat un «any de transició», gràcies a la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) i el nou pla sectorial, en què la parapública va presentar al Govern els pressupostos per les seves noves filials. «Considero que és un any en el qual hem tancat una sèrie de projectes que teníem pendents i comencem un nou model energètic i una nova manera de treballar, no només a Andorra, sinó a tot el món», va apuntar Moles.

Encariment de les tarifes

Si bé ja està confirmat que el 2019 hi haurà un encariment tarifari de l’1% , el president va assegurar que FEDA intentarà «estabilitzar» el preu de la factura, en funció de la meteorologia dels països veïns. Això, va explicar, s’aconsegueix comprant l’energia a França a l’estiu –quan a Espanya és més cara per l’ús dels aires condicionats– i a l’hivern a Espanya –quan a França és més cara per l’ús de la calefacció–.

Més de 17.000 recàrregues

En el 2018 també s’han doblat els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, arribant quasi a la trentena arreu del país. Això representa que a la via pública s’han efectuat un total de 17.000 càrregues equivalents a 18.600 hores, i una mitjana d’una hora i sis minuts per càrrega. A més, s’han carregat 89.500 kWh d’energia fins al dia d’avui, el que equival a uns 600.000 quilòmetres d’autonomia. De cara al 2019, Moles va avançar que s’afegiran «entre 10 i 12» punts més i es reforçarà el Pla de Mobilitat, que compta amb un pressupost d’un milió d’euros.



Inversions pel 2019

Quant a les inversions de cara a l’any vinent, Moles va confirmar que s’invertiran entre 18 i 19 milions d’euros repartits en la línia d’alta tensió entre Encamp i Grau Roig, en la construcció de l’ETR de la subestació de la Bonarda i en la distribució de xarxes i sistemes de gestió habituals. Així mateix, l’ecogeneració comptarà amb, aproximadament, set milions d’euros, que contemplen l’acabament de la xarxa de Soldeu i el començament de la nova xarxa elèctrica de la Comella.



Respecte a l’ecogeneració al Pas de la Casa, el president de FEDA va detallar que es tracta de «replicar el model de Soldeu, però amb l’interès mediambiental que és una alternativa als problemes de les fuites de gasoil, que contaminen el sòl i el riu fronterer amb França. Així també millorem la imatge internacional», va assegurar Moles.