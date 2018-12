Un rival molt confiat

El MoraBanc Andorra juga avui a les 20.30 al Pazo Provincial dos Deportes de Lugo, contra el Cafés Candelas Breogán, un rival que va ser capaç de vèncer al Reial Madrid la setmana passada per 84 a 71 a casa, en una pista que sempre és molt calenta, davant una afició que actua com a sisè jugador i es deixa la pell animant.

D’aquesta manera, el d’Ibon Navarro arriben a terres gallegues després de vèncer al Mònaco a l’Eurocup i de classificar-se com a segon de grup. No obstant això, el principal objectiu del partit és refer-se de la dramàtica derrota que van patir a casa contra el Delteco GBC, en el qual es va firmar un darrer quart lamentable. Per tant, toca remar, fer molta feina, recuperar la bona imatge a l’ACB i guanyar el partit, que és una final si es vol jugar la Copa del Rei, objectiu que ara per ara, sembla molt i molt lluny, perquè, ara per ara, una ratxa de cinc victòries sembla que seria l’única oportunitat per assolir aquest objectiu.

I això s’ha de fer en aquesta pista, un lloc on el Breogán ha sumat les seves úniques tres victòries de la temporada. A més, aquest partit servirà als gallecs per acomiadar l’any a casa abans de visitar al Montakit Fuenlabrada en el darrer partit de l’any. I en els dos, el Breogán intentarà aconseguir la victòria per sortir de les incòmodes posicions de descens.

Com a data curiosa pel partit, cal recordar que a la pista es trobaran dos dels millors equips del campionat en el rebot ofensiu, el tercer, el Breogán, contra el segon, el MoraBanc. Així mateix, l’equip compta amb les baixes de Ricardo Úriz i de Henk Norel, a més d’Emir Sulejmanovic, que és dubte, igual que Sergi Vidal, que podria tornar però que arrossega molèsties al tendó d’Aquil·les. Per altra banda, en nou fitxatge de l’equip, l’ex-NBA Elijah Millsap, pot estar disponible pel partit, però a causa del poc entrenament amb l’equip és molt difícil que pugui entrar en les rotacions.

Per la seva part, els tricolors arriben sense lesions, però amb la moral una mica tocada després que la finestra FIBA trenqués la bona dinàmica.

Així, el tècnic tricolor, Ibon Navarro, va destacar que «si som intel·ligents, és millor aprendre dels errors guanyant que perdent» i que «és una qüestió de confiança». Pel que fa al rival, va explicar que «venia de fer percentatges de tir molt baixos» i que «el que millor va fer contra el Madrid va ser anotar de fora».

A parer seu, és un conjunt que «juga una mica diferent» i que per tant, «s’haurà d’estar pendent de coses a les quals habitualment no ho estem». En aquesta línia, Shayne Whittington va comentar que «l’equip té alguns problemes i desajustos» quan hi és ell i que «en l’àmbit defensiu, és una ajuda que estigui David Walker».

Vigilar el «contraatac» tricolor

El tècnic del Breogán, Natxo Lezkano, va advertir que la clau principal per superar al MoraBanc és «aturar el seu contraatac». «És un equip molt difícil, que no ha deixat de créixer des de LEB Plata fins a Europa i que és un exemple per a clubs com nosaltres per la seva trajectòria», va lloar el tècnic, qui també va recordar «la trajectòria irregular de l’equip a causa del calendari complicat que li ha tocat». A més, va declarar que és un conjunt que «t’obliga a desgastar-te molt» i que «una de les claus per saber aturar la seva font d’anotació, que és el contraatac, a més de les individualitats, que són molt bones, és tancar el rebot».

Per una altra banda, va recordar que el Breogán és un equip que «cada victòria que aconsegueix té un valor molt alt, no com per a altres equips que juguen per uns altres objectius». «Una de les coses que vam fer molt bé contra el Madrid va ser no caure en desànim, hem de seguir així», va sentenciar.

Tot això passarà avui, davant d’un rival poc conegut, ja que mirant el balanç, de tres partits que han jugat a Lugo, els tricolor n’han guanyat dos. Però aquestes xifres són de fa un quart de segle, la darrera vegada que es van enfrontar a Lugo va ser el 25 de setembre de 1994.