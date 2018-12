Marc Ferré lamenta haver de recórrer al capital estranger

Després de l’aprovació al Consell General de la Llei de l’Esport que permetrà a Gerard Piqué comprar l’FC Andorra, l’equip rep a la Borda Mateu al Balaguer en un entorn més mediàtic que mai.

En aquest sentit, el jugador Marc Ferré es va mostrar «trist» perquè «tot i que és beneficiós pel club», «s’ha hagut de recórrer a què surti una llei que permet que es pugui fer inversió estrangera», i que «la situació del club no s’hagi pogut arreglar entre tots nosaltres». «El club porta així molt de temps, a Andorra ho sap tothom i ningú ha fet un pas endavant per acabar d’ajudar-lo i, ara que ha sortit una notícia mediàtica, tothom sap del club i tothom en vol formar part», lamentava. «El país ho hauria pogut tirar endavant», sentenciava, tot i que es va mostrar «tranquil» i va reiterar que «la situació no és nova» i que «no hi podem fer res, només jugar els 90 minuts».

A més, va criticar que «la sensació de veure cada dia una informació nova que ningú t’acaba de confirmar» i que «no saps fins a quin punt és certa, fet que causa intranquil·litat».

Així mateix, va revelar que la junta els va fer un torn obert de preguntes per resoldre dubtes i que «sempre han estat súper clars amb nosaltres, sempre han buscat el millor pel club i per això confiem», assegurava. «Sempre ens han anat de cara, si porten així tot el mandat, no crec que ara sigui diferent», afegia.

Per tant, l’equip intentarà avui una victòria contra el cuer a casa per acomiadar l’any. És un rival que tan sols ha aconseguit dues victòries i dos empats.