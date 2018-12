L’Atlètic Club Escaldes segueix sent l’autoritat

El Tortell Atlètic Escaldes va tancar 2018 amb una nova victòria. Aquesta vegada va ser per 9 a 4 davant el CFS Pas de la Casa. Els escaldencs van sumar tres punts més gràcies a les dianes de Raventós, Férriz, Garcia, Marc Eduard López, Riera, Xavi López i Viana. Els escaldencs continuen líder amb un ple de punts.

Els del Pas de la Casa, són tercers de la competició, a set punts.

Per la seva banda, el Sideco FC Encamp es va imposar per 0 a 5 a l’FS La Massana amb dianes de Juli Sánchez, San Segundo i Fernandes. Amb aquesta victòria, els de Lluís Cruz arribaran al 2019 en segona plaça, a dos punts i amb un partit més que el líder. Per la seva banda, els de Jonathan Gálvez ocupen a hores d’ara la setena posició.

Així mateix, l’Atlètic Amèrica va guanyar per 8 a 7 al PVE 93 Ciberpenya Blaugrana i el CE Comapedrosa es va imposar per l’FC Pas de la Casa per 6 a 8.

D’aquesta jornada, dos partits van ser ajornats mentre que el Construmosa DDS Madriu va descansar.