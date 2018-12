Rodrígues titlla la situació del Lusitans de «molt negra»

Valentí Turu Científic i jurat del Micro First Lego League

Per tant, ara la plantilla espera el rescat econòmic que la directiva està negociant.

Finalment, també va afirmar que «no abandonarem, ni de bon tros» i va demanar «fer les coses ben fetes per totes les parts». «S’ha de fer així si volem ser futbol professional, si volem ser futbol amateur, és una altra cosa», concloïa l’internacional andorrà.

A més, va titllar la situació de «trista» però va reiterar que «tots els jugadors estem units, ens portem bé» i que «som un equip fort, això ens està salvant una mica». Per aquest motiu «anem parlant sobre quines decisions anem prenent, a poc a poc, segons anem veiem».

Per altra banda, va comentar que «no tenim notícies ni de l’entrenador ni del director esportiu» i que «estem en stand by». En aquest context, va recordar que «les notícies que reben són a través de la premsa», i que «això ens ajuda molt».

En aquesta línia, el president del club, Antonio da Silva, s’havia compromès a abonar la meitat de les nòmines de cadascú però finalment el club ha fet el mateix ingrés a cada jugador, fet que no ha agradat gens a la plantilla. Així mateix, va criticar que «el vestidor no té notícies» i va lamentar que «l’únic que sabem és que el president ha marxat de vacances». «Aquesta és la veritat i l’única realitat», sentenciava.

El jugador de l’FC Lusitans, Adri Rodrígues, va assegurar ahir que la plantilla, després que el club els hagi abonat una part de les nòmines de novembre, veu la situació «molt negre». En aquest sentit, la xifra que han percebut tots és de 250 euros. Aquesta quantitat, segons el jugador, «en alguns casos és un 25% o menys dels nostres sous», «si és la meitat dels sous, ho serà per alguns jugadors en concret», assegurava.

Per El Periòdic

