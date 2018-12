Esteve guanya l’eslàlom FIS de Panorama

Valentí Turu Científic i jurat del Micro First Lego League

Pel que fa als dos supergegants a l’estació austríaca de Zauchensee, Matías Vargas, amb el dorsal 74, va ser 48è amb 1.16,67, a 4,37 del guanyador, l’austríac Stefan Babinsky. Marc Oliveras, amb el dorsal 68, per la seva part, no va poder finalitzar la cursa.

Àxel Esteve es va imposar ahir a l’eslàlom FIS de Panorama amb un temps d’1.44,81. Esteve va ser el millor en les dues mànegues, en la primera amb 53,95, i en la segona amb 50,86. A més, va marcar 19,45 punts FIS, molt a prop dels seus actuals 18,80. El podi el van completar els canadencs Anthony Naciuk i Asher Jordan. Per la seva part, Àlex Rius va ser sisè i Xavi Salvadores no va poder acabar la cursa.

Per El Periòdic

