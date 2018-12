El TC anul·la definitivament el concurs per consolidar professors eventuals

El concurs per consolidar una vintena de places de professors eventuals que el Govern va fer el 2016 ha quedat definitivament anul·lat pel Tribunal Constitucional, el que significa que els docents que van guanyar la plaça perden la feina. Així consta en la darrera sentència de l’Alt tribunal que havia deixat una escletxa de llum per als afectats admetent a tràmit un recurs d’empara en el qual es sol·licitava la suspensió de la sentència en considerar que s’havia vulnerat el seu dret a la defensa perquè no se’ls havia citat durant el procés judicial, donant veu només al recurrent. El Constitucional és clar: els afectats per la decisió judicial –és a dir, els docents que havien guanyat la plaça i que ara actuaven com a recurrents– no han acreditat cap vulneració legal ni han justificat perquè no han actuat abans.

El SEP encara no s’ha pronunciat però no es descarta que demani responsabilitats al Govern

Tant el Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), com els professors que van guanyar la plaça i el propi Govern tenien l’esperança que l’admissió del recurs d’empara permetés arribar a una solució i que els afectats no perdessin una plaça que fa més de dos anys que tenen. La resposta del Constitucional, però, els deixa clar que això no serà possible. En la sentència, dictada el dimecres, el TC argumenta que «no s’han aportat ni fets nous ni nous arguments jurídics». En aquest sentit afegeix que en l’al·legat dels ara recurrents es «reitera l’argumentació continguda al seu escrit inicial, s’adhereix a l’escrit formulat pel Govern i se centra en rebatre les conclusions presentades per la part recorreguda o demandada en el procediment d’empara» però «en cap cas motiva ni justifica el fet que el seu escrit inicial no manifestés clarament que interposava un recurs d’empara, sinó que es presentava com a part demandada en el marc de la causa instada pel Govern». Així, el TC insisteix que «no dona una argumentació o explicació plausible dels motius pels quals no va presentar l’incident de nul·litat d’actuacions, ni quan van tenir coneixement de la sentència de la Sala Administrativa, ni amb posterioritat, però dins del temps establert per la Llei».



L’Alt tribunal recorda en diverses ocasions dins de la sentència que va acceptar el recurs d’empara dels professors malgrat que la fórmula en què es va presentar no era la correcta a nivell formal per tal de donar-los l’oportunitat d’aportar nous indicis que permetessin estudiar de nou el cas. Per al Constitucional, però, ni els afectats ni el Govern han aportat nous arguments.

A l’espera dels gabinets jurídics

De moment, ni el SEP ni el Govern han volgut pronunciar-se sobre la sentència fins que els respectius advocats no analitzin més a fons la decisió del Constitucional. La preocupació i el neguit, però, són evidents i, malgrat que encara no s’ha pronunciat, no es descarta que el SEP demani responsabilitats al Govern.