«Dignificació» provisional de la parcel·la del fallit The Cloud

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, van presentar ahir a la tarda l’urbanització temporal de la parcel·la on s’havia d’ubicar The Cloud. Es tracta d’unes grans lletres il·luminades col·locades a terra on es llegeix «Andorra» i altres que pengen de la paret mitjanera, «una pluja de lletres, parlant d’Andorra Telecom i de la comunicació que transmet», va indicar Torres. L’espai també compta amb un petit llac artificial i una passarel·la. Tot plegat ha costat 275.000 euros.



«Hem volgut fer un projecte provisional perquè com bé sabeu estem en un lloc on hi havia d’anar quelcom emblemàtic que per raons de costos i de rendibilitat no ha estat possible. Vam pensar que amb el perjudici que ja s’havia causat a tots els veïns era moment de deixar una zona digna fins que es prengui la decisió de quin serà el destí final d’aquesta parcel·la», va explicar Torres qui va considerar que la decisió final l’haurà de prendre el pròxim Govern.



En aquest sentit, el ministre no va poder detallar el temps de vida de l’espai presentat ahir: «Fins que es prengui la decisió de què s’hi farà». I va reiterar: «El que tenim clar ara mateix és que aquest és un actiu molt important d’Andorra Telecom i hi han d’anar les oficines[...]. Al pressupost per al 2019 s’hi preveuen els estudis per fer un futur edifici en aquest espai».

Optimisme de Marsol

«El The Cloud és un tema que ja està passat, l’important era obrir aquest espai i treure les tanques que feien gairebé 3 anys que estava aquí i eren molt lletges, no beneficiaven en res el comerç», va dir amb optimisme Marsol, qui es va mostrar prou satisfeta amb el resultat i va considerar que complia amb la funció d’atreure més visitants cap als eixos comercials del Bulevard Fener i l’avinguda Riberaygua, a més, va considerar que generaria «un punt de foto» a l’avinguda Meritxell. Marsol també va explicar que falten detalls en la urbanització de l’espai, en referència, sobretot, als carrers adjacents: «Aquí falten detalls: bancs, arbres i altres coses».



El projecte del comú preveu que tots els carrers del voltant es facin en un granit diferent del de l’avinguda Meritxell i que siguin únicament per a vianants a partir del juny. A més, segons Marsol, milloraran la il·luminació perquè «The Cloud havia de ser ja molt lluminós i ara l’haurem de reforçar». Aquestes obres complementàries estan pressupostades en 1,2 milions d’euros. «El manteniment de les lletres i del llac el paga Andorra Telecom», va aclarir.



Preguntada per com es batejaria la plaça, Marsol va precisar que no es pot parlar de plaça pública perquè són «uns terrenys privats d’Andorra Telecom» però va afegir entre rialles: «Si la batejo, ho faig com The Cloud».

carrusel/ La cònsol va explicar que encara falta per decidir com s’embellirà la part del darrere que ara ocupa part del Poblet de Nadal: «Hi estem pensant però estarà orientat cap al públic familiar, potser hi posem un carrusel».