El Cant de la Sibil·la s'interpretarà a la Missa del Gall de la Seu

La Catedral de Santa Maria serà escenari aquest dilluns dia 24 de la Missa del Gall, que a la Seu d'Urgell inclou el Cant de la Sibil·la. La tradicional litúrgia de la vigília de Nadal començarà a 2/4 de 12 de la nit.

El Cant de la Sibil·la és un drama litúrgic de gran difusió a l'Edat Mitjana i declarat patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO l'any 2010. La Sibil·la, interpretada a la Seu per la soprano i historiadora Laura de Castellet, és una profetessa que canta la fi del món, d'acord amb la partitura original que es conserva a l'Arxiu Capitular d'Urgell.

A la capital de l'Alt Urgell, el cant es va recuperar l'any 2011, després que no s'hi havia interpretat des de feia 500 anys, i des de llavors ha tingut una bona resposta per part de fidels i veïns en general. De fet, tot i que la Sibil·la s'associa sobretot a Mallorca -on sempre s'ha conservat-, antigament també era un tradició de poblacions catalanes com la Seu, fins que el Concili de Trento el va prohibir, segons detalla l'historiador Lluís Obiols.

Prèviament, a les 7 del vespre s'oficiarà per als més menuts la Missa del Pollet i el Cant de la Sibil·leta, també a la Catedral.