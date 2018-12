L'FC Andorra tanca l'any amb una victòria sobre el Balaguer

Partit dominat de principi a fi per l'FC Andorra, imposant-se al Balaguer per 2-0. Els tricolors van saber mantenir a ratlla al cuer de la classificació i només la falta d'efectivitat va evitar que no es pogués sentenciar el partit abans del minut 89, quan Ludo materialitzava el segon gol per assegurar que els tres punts no s'escapessin.



El matx començava amb Gabri Garcia i Albert Jorquera a les graderies. Seran el primer i segon entrenador de l'FC Andorra, respectivament, un cop l'empresa Kosmos agafi les regnes del club, sempre que els socis permetin el canvi de naturalesa jurídica de l'entitat. De seguida es va veure com es desenvoluparia el partit, amb un conjunt andorrà posseint la pilota i un Balaguer a veure-les venir. Al minut 24 un rebuig defensiu arribava a Bover, que tal com li venia la pilota des de la frontal etzibava un xut que picava al pal i entrava.



Els locals es posaven per davant i van seguir intentant-ho per provar d'enfonsar al rival, que es troba en una situació complicada a la taula. Cinc minuts després Tacón enviava el llançament d'una falta per sobre el travesser, mentre que a poc d'arribar al descans Silverio va aparèixer com en partits anteriors per evitar el gol, aquest cop, aturant en dos temps la rematada de Pau.



A la represa també ho intentava a pilota aturada Betriu, però el seu xut era massa centrat i Peguero l'enviava a córner. Els andorrans trobaven forats i a base de contraatacs van aportar perill. Sobretot en els peus de Tacón. Primer en va conduir un que després d'un teva-meva amb Cristian acabava amb un xut seu amb tot a favor per marcar, però que s'escapava ajustat al pal. Posteriorment assistia en una acció similar a Àlex Martínez, que rematava i la pilota marxava fregant el pal.



A l'últim quart d'hora el Balaguer va intentar-ho per no marxar de buit del Principat, però sense saber trobar les accions necessàries. Un cop de cap de Dodoo sortia fora. A més es va quedar amb un jugador menys al 85 per l'expulsió amb targeta vermella directa de Nil, que portava cinc minuts al camp. Una entrada a destemps sobre De Pablos va ser la causant. Al 89 arribava la sentència. Bover assistia a Ludo per marxar en solitari a porteria. L'internacional va fer el moviment per fer veure que li faria arribar la pilota a un company, i la passa que va fer el porter en aquella direcció va comportar que descuidés la porteria i que Ludo marqués.



Bover finalitzava ell partit amb un gol i una assistència. Sense voler destacar la seva actuació personal, assenyalava que “el més important són els tres punts, perquè els necessitàvem”, subratllant que es produïa després de fer “un partit molt seriós i deixat la porteria a zero”. En els tres partits que ha jugat amb l'FC Andorra, el malloquí veu que la Primera Catalana és una categoria on “no hi ha moltes diferències entre uns i altres. Tot són partits molt disputats”.