Una fuita de diòxid de carboni obliga a tallar la C-14

Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, l’avís s’ha rebut cap a quarts de 6 de la tarda al quilòmetre 164. Per causes que es desconeixen, un vehicle equipat per emmagatzemar diòxid de carboni, que estava estacionat, començat a patir una petita fuita del compost orgànic, a causa d’una sobrecàrrega que ha activat el dispositiu d’alerta. El remolc, propietat de l’empresa Carburos Metálicos, està actualment instal.lat a tocar de la carretera en el marc de les obres de construcció del túnel de Tres Ponts.

Per motius de seguretat, els Mossos d’Esquadra han tallat la via mentre els Bombers començaven a treballar per aturar la incidència.

Tècnics de l'empresa responsable del vehicle també s’hi han incorporat per controlar la situació, que ha comportat retencions. Segons ha informat trànsit, la via s’ha reobert al cap d’una hora, pels volts de les vuit.