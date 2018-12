Part del primer premi de la Loteria de Nadal toca a la Seu d'Urgell

L'administració de loteries número 1 'Els Minairons' de la Seu d'Urgell ha venut dos dècims del primer premi (03347) del sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal, per un valor de 400.000 euros cada dècim.

La Grossa nadalenca ha quedat molt repartida i un total de 15 municipis catalans s‘han vist beneficiats per una part d'aquest primer premi. S'han venut 35 dècims arreu de Catalunya, que han deixat 14 milions d'euros. La rifa també ha tocat a Bilbao, Gernika, Cuenca i Osca, entre altres poblacions. Cal recordar que el primer premi reparteix 680 milions d'euros en 170 sèries.

Maria José Alvinyà, responsable de l'Administració de la Seu, ha explicat a RàdioSeu que els dècims s'han venut per finestreta i s'ha felicitat per la notícia. "La nostra feina és molt gratificant, ja que repartim diners i fem feliç a la gent', ha dit. Pel que fa al moment en què han conegut el resultat, Alvinyà ha relatat que “ens han trucat per donar-nos la notícia quan estàvem escoltant el sorteig". I ha remarcat: “no havíem donat mai un primer premi de la loteria de Nadal, tot i que sí algun quart i cinquè; estem contentíssims de veure que novament fem feliç a algú".

A partir de dos quarts d'una del migdia, moment en què s'ha cantat el primer premi de la loteria, el carrer Major de la Seu d'Urgell, on s'ubica l'administració número 1, s'ha començat a omplir de veïns i veïnes, curiosos i coneguts que han volgut felicitar els propietaris de l’establiment.