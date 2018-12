Martí defensa "la voluntat" de consolidar places

El cap de Govern, Toni Martí, ha destacat que encara han d’analitzar la situació i les accions a fer un cop hi ha hagut la sentència del Tribunal Constitucional que suposa que el concurs per consolidar vint places de mestres eventuals que es va convocar el 2016 hagi resultat nul, però ha afegit que “de la mateixa manera que hi ha hagut aquesta resolució judicial el que no pot canviar és la voluntat” d’anar consolidant places i que l’eventualitat que hi ha ara com ara a l’administració, i en especial a l’ensenyament, es vagi acabant.



D’aquesta manera, Martí ha manifestat que encara no havia tingut l’ocasió de mirar-se a fons la sentència, per saber quina ha de ser la decisió de l’executiu a partir d’ara, ja que ara caldrà veure què fan tant el ministeri d’Educació com els mestres afectats per aquesta decisió judicial. El cap de Govern ha defensat, però, la feina duta a terme per l’executiu, i “que feia molt de temps que no es feia”, de convocar edictes per anar consolidant places de persones eventuals. De fet, ha manifestat que “espera i desitja” que aquesta consolidació continuï amb governs futurs, ja que “no és normal que hi hagi tanta eventualitat” i cal, ha defensat, que aquests llocs de treball siguin ocupats per personal fix.