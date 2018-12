Inaugurada a Sant Julià l'exposició dels 25 anys d''Els Pastorets'

L’exposició per commemorar la 25a edició consecutiva de la representació teatral 'Els Pastorets' s’ha inaugurat oficialment aquest dissabte al matí. Una mostra doble, ja que es pot visitar tant al vestíbul del Centre cultural com als carrers de la parròquia on hi ha instal·lats des de fa uns dies dotze plafons de quatre cares amb un recull de les imatges més significatives del darrer quart de segle. Fotografies que permeten explicar la història d''Els Pastorets' de Sant Julià de Lòria a través de les diferents escenes de l’espectacle que es va començar a representar el 1994.

Desenes de persones, que han tingut d’una manera o d’una altra relació amb 'Els Pastorets', han assistit a la inauguració que ha consistit en un discurs del conseller de Cultura, Josep Roig, una foto de família feta a la plaça de la Germandat i una passejada pel poble per visitar un per un cadascun dels plafons. Pràcticament tots han mirat amb curiositat les imatges buscant-se a si mateixos o bé a algú conegut. “Si hem pogut fer 'Els Pastorets' durant 25 anys ha estat gràcies a vosaltres”, ha dit Roig als presents que abans d’escoltar el discurs també han consultat els àlbums de fotos exposats al vestíbul.

En un dels moments més emotius, pioneres com ara Teresa Areny o Mireia Codina, han explicat què va suposar per a elles aquesta obra de teatre. Fins i tot, alguns dels antics actors han interpretat al bell mig de la plaça algun fragment del text que tenien assignat segons el paper que els va tocar representar.

Pel que fa a les representacions de l’edició 2018-2019, la primera tindrà lloc, com és habitual, el dia de sant Esteve a les 20 hores, mentre que les tres restants seran el 29 de desembre i el 4 i 6 de gener. Totes quatre a l’auditori Claror. Com passa des de fa 25 anys.