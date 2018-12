El MoraBanc no aixeca el cap (85-79)

El MoraBanc ha dit pràcticament adeu a les opcions de jugar la Copa del Rei. Ara toca mirar els play-off de la Lliga Endesa i pensar a llarg termini, després de perdre desastrosament contra el Cafès Candelas Brogán, equip recentment ascendit a l’ACB, per 85 a 79.



El partit ha començat amb un MoraBanc portant el ritme però sense aquells detalls que fan liderar un matx, i de fet, tot i portar la iniciativa (amb un 13 a 18 al minut vuit) els del Principat no han sabut dominar en aquest primer quart tot i dominar amb molta autoritat el rebot. Però els detalls han fallat.



Pitjor ha estat el segon quart, quan el MoraBanc ha començat donant una mala imatge i de fet, ha estat d'11 a 2 abans de començar una remuntada per salvar el partit. Els d’Ibon Navarro han sortit desenfocats davant d’un encert absolut dels Cafès Candelas Breogán que feia enfadar al tècnic. Així, l’equip ha seguit desencertat fins a arribar a la mitja part, sense defensar bé.



A la mitja part, amb ganes de remuntar, l’equip ha sortit amb una cistella de David Walker per entrar al partit, però no ho ha acabat d’aconseguir i no ha sabut trobar l’equilibri necessari. No obstant això, a la meitat d’aquest temps, el MoraBanc ha apostat per la qualitat andorrana i amb una bona reacció h sabut tornar-se enganxar al partit, tot i l’encert dels gallecs. Sense estar fins, sense tronar al ritme, però sabent recuperar-se, amb un parcial molt significatiu de 0 a 6 d’Oliver Stevic, l’equip ha marxat al darrer quart amb un resultat de 65 a 57. Però han badat.



Així els andorrans, després d’haver sabut trobar una part de les sensacions, i havent hagut posar al Breogán contra les cordes, han arribat al darrer quart amb greus problemes. Però encara es podia pensar a salvar el partit i la Copa del Rei, tot i haver perdut de 12 i haver reaccionat.



En el darrer quart, Reggie Upshaw ha anotat un triple per donar un cop de motivació però els gallecs marxaven de nou, amb un encert excepcional. Sabien trencar el partit, després d’haver pogut destrossar al Reial Madrid. Ha estat precisament Brown qui s’ha encarregat de donar els cops de gràcia als tricolor.



Per tant, quan han faltat poc més de cinc minuts, el MoraBanc no ha estat capaç de reaccionar. El Breogán s’ha sabut mantenir per davant tot i les decisions arbitrals polèmiques, i els andorrans, amb una moral molt baixa, no s’han sabut refer dels cops locals i els atacs han costat moltíssim. I sempre que el MoraBanc ha semblat que es podia enganxar al partit, els triples rivals han pogut fer mantenir la diferència. Finalment, el resultat ha estat de 85 a 79 després que l’encert no hagi acompanyat i que el MoraBanc no hagi trobat el seu joc coral, ni el ritme, encara que en el darrer minut els del Principat quasi aconsegueixen forçar la pròrroga.



En aquest sentit, el tècnic tricolor, Ibon Navarro, ha explicat que “tot i que hem portat al ritme, ens ha faltat encert en el tir exterior”. “Hem treballat bé al darrere, però en els darrers minuts hem perdut la concentració” ha afegit i ha comentat que “finalment, hem perdut el control, tot i haver fet un darrer intent de ficar-nos en el partit”. Per altra banda, ha assegurat que “ens ha faltat un punt d’energia” i que “ens falta continuïtat, però l’experiència ens diu que un dia les coses canvien”.



Adeu Copa del Rei, adeu.