Concert de Nadal amb una trentena de cantaires

La Coral Casamanya, acompanyada per membres de l’Orfeó Andorrà, ha ofert aquest diumenge al migdia el tradicional concert de Nadal, a l’església parroquial d’Ordino. Una trentena de cantaires han interpretat un repertori en què s’incloïen tres peces noves, tal com ha explicat el director, Josep Puig. Així, els cantaires han estrenat ‘Balada d’en Lucas’, una havanera; ‘El cant de l’Alosa’, un clàssic de Fèlix Mendelssohn, i ‘Em dónes força’, la cançó que es va popularitzar amb La Marató de TV3 amb la interpretació de Sergio Dalma i l’Escolania de Montserrat.



A banda d’aquestes tres estrenes, la trentena de cantaires han ofert clàssics com ‘El hombre del piano’, en la versió en castellà d’Ana Belén per passar després a nadales com ‘Nadala marinera’, ‘La pastora Caterina’, ‘Els àngels de la glòria’ o el ‘Happy Christmas’ de John Lennon.



Aquest concert de Nadal, tal com ha destacat Puig, és una cita obligada per a la coral, juntament amb el concert de primavera, i l’han estat preparant durant els dos darrers mesos. Una quarantena de persones no s’han volgut perdre l’actuació.