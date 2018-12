Viladomat demana un termini llarg per poder "fer grans inversions"

El màxim accionista de Saetde, Joan Viladomat, s'ha referit a l'acord d'intencions i d'inversions que la societat ha acordat amb el comú d'Encamp. En aquest sentit, ha destacat que fins ara des de Saetde s’han estat analitzant qüestions jurídiques la qual cosa ha fet que “s’hagi retardat una mica” la plasmació dels acords ja que des de la societat s’ha volgut avaluar la qüestió de "la concessió", donat que ara com ara els queden uns 19 anys, segons Viladomat, i si s’han de fer “grans inversions” creuen que el termini ha de ser molt més llarg, si el comú acaba convocant un concurs, un fet que ha remarcat que es pot produir en breu. Així, Viladomat ha destacat que si altra empresa es presentés també demanaria que el temps de la concessió sigui de llarga durada. Els estudis jurídics han anat encaminats a què si es convoca un concurs no hi hagi “tracte de favor” i al contrari, que “Saetde pugui també concórrer en aquest concurs”, tal com ha assenyalat el màxim accionista.



Els gabinets jurídics de Saetde i del comú ja veuen que l’opció “clara” és convocar un concurs, ha dit Viladomat, i sembla que la corporació voldria “garanties” que s’hi presenti algú. Al mateix temps des de Saetde es voldria que si s’ha de "renunciar" al vint anys que els queden “que la concessió sigui acceptable” per als seus “interessos” i que també s’hi puguin presentar “lliurement”.



A banda d’aquest concurs, cal recordar que Saetde, el comú d’Encamp i Funisa (que gestiona el Funicamp) van acordar el passat mes de setembre un acord d’inversió a través del qual se cedeix una part dels antics terrenys de Concòrdia per fer l’allargament del telecadira del Pla de les Pedres i la instal·lació d’un teleesquí. A més, també es preveuen un seguit d’inversions per part de Saetde al Funicamp.