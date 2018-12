Demanda de quatre operadors per la concessió del casino

Casinos d’Àustria, Cirsa, Genting i Partouche han decidit dur la concessió del casino a la justícia. Així, i de manera conjunta, ha pres de la decisió d’interposar una demanda davant la secció administrativa del tribunal de Batlles contra la resolució del Govern del passat 27 de novembre, en què es desestimava els cinc recursos que els operadors (els quatre que han impulsat la demanda més Barrière) havien presentat el 27 de juliol contra la resolució del concurs.



Els quatre operadors internacionals i els seus socis locals han demanat la nul·litat de tot l’expedient de l’adjudicació del casino, i tal com han manifestat a través d’un comunicat, esperen que “es decreti la suspensió de la llicència d’explotació de forma cautelar i amb caràcter d’urgència”, fins que hi hagi una resolució, ja que el que volen és evitar que posteriorment hi hagi demandes “per danys i perjudicis tan econòmics com reputacionals”. Cal destacar que els diferents operadors tenien de termini fins al dia 7 de gener per fer efectives les accions judicials.



Lamenten que van “apostar i creure en el concurs internacional convocat pel Consell Regulador Andorrà del Joc” i que les “greus irregularitats denunciades” en el procés d’adjudicació a Jocs SA fan que el procediment hagi de ser declarat “nul de ple dret”. A més, els quatre operadors recorden que són els “més grans i prestigiosos en l’àmbit europeu i mundial del sector del joc”.