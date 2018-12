Petició a la Batllia de suspensió «cautelar» de la llicència del casino

Casinos de Austria-Bomosa, CIRSA, Genting i Partouche demanaran a la Batllia la suspensió «cautelar i urgent de la llicència d’explotació del casino, fins a la resolució dels recursos, a fi d’evitar incórrer en demandes per danys i perjudicis tan econòmics com reputacionals del país», segons van informar ahir en un comunicat conjunt. La decisió d’interposar una demanda davant la secció administrativa de la Batllia per demanar la suspensió del concurs en el qual va resultar guanyador l’operador Jocs S.A. Així va ser anunciada ahir en un comunicat en el qual s’especifica que demanaran «la nul·litat de tot l’expedient».



Aquesta demanda arriba després d’esgotar la via dels recursos directes a l’Administració i després que el Govern desestimés els cinc recursos presentats per, a banda de pels operadors que han comunicat l’inici del procés judicial a la Batllia, també per Barrière.

Abans del set de gener

Encara que el comunicat d’ahir no especifica la data en què s’interposarà la demanda, fonts properes als recurrents van explicar que com que la data límit per recórrer a la Batllia és el 7 de gener i tenint en compte les dates festives d’aquestes setmanes, amb tota probabilitat es farà efectiva el divendres 4 de gener o el mateix dilluns 7 de gener.

A més, les mateixes fonts van indicar que tot i que Barrière no participa d’aquesta acció conjunta, és molt probable que també acabi acudint a la Batllia abans del dia 7, que és la data límit per a tots els operadors que van veure desestimat el seu recurs davant Govern, el passat 27 de novembre, després d’aportar nombrosa documentació.

Unió de forces



Els serveis jurídics de Casinos de Austria-Bomosa, CIRSA, Genting i Partouche van decidir unir esforços en els recursos contra la decisió presa en el concurs del casino l’estiu passat. L’últim pas és el comunicat ahir i que els portarà fins a la Batllia. «Els operadors internacionals i els seus socis locals anuncien que han decidit interposar demanda davant la secció administrativa del Tribunal de Batlles contra la resolució de Govern del passat 27 de novembre en la qual es desestimaven els cinc recursos presentats el 27 de juliol», diu textualment la comunicació conjunta.



A més, afegeix: «Els grups que han demanat la nul·litat de tot l’expedient de l’adjudicació del casino esperen que es decreti la suspensió de la llicència», remarquen en el comunicat, que acaba recordant el parer d’aquests quatre operadors: «Les greus irregularitats denunciades en el procés de l’adjudicació per part dels operadors més grans i prestigiosos en l’àmbit europeu i mundial del sector del joc, que van apostar i creure en el concurs internacional convocat pel Consell Regulador Andorrà del Joc, consideren que el procediment és nul de ple dret».



precedents / La demanda a la Batllia arriba després d’esgotar la via de recursos directa a l’Administració i el fet que ara sigui la justícia qui valori com va anar el concurs genera una mica d’esperança en els operadors que consideraven poc objectiu que fos el mateix Govern qui els donés una resposta als recursos presentats anteriorment.



De fet, l’Executiu va desestimar els cinc recursos contra l’adjudicació de la llicència del casino a Jocs SA. En aquella ocasió el Govern va detallar que s’havia «contestat pràcticament la totalitat dels aspectes al·legats i inclús algun s’ha tingut en consideració i ha fet matisar lleugerament la puntuació final del concurs, però sense que alterés ni l’ordre ni el resultat final emès per la mesa de valoració el passat mes de juny». Aquesta decisió va arribar després de dues pròrrogues justificades pel gran volum de documentació i la feina que suposava la seva anàlisi i resposta.

Abans d’això, els operadors que van perdre el concurs ja havien mogut altres fitxes, tant en conjunt com individualment.