Primer cap de setmana de rebaixes «bo», però sense ser «extraordinari»

El Grup de Delictes Tecnològics alerta de les estafes que es produeixen en compres online

El primer cap de setmana de rebaixes d’hivern ha estat «bo», però sense ser «extraordinari», en paraules de l’encarregat d’una botiga de calçat de l’avinguda Meritxell. De fet, pràcticament només les grans superfícies i les empreses multimarca han encetat la temporada amb descomptes que oscil·len entre el 20 i el 40%, mentre que la majoria d’establiments ha optat per esperar a després de Reis. Així i tot, molts comerciants de les valls centrals van reconèixer ahir que hi ha hagut més moviment que en caps de setmana anteriors perquè «com cada any, hi ha qui espera a l’últim dia» per comprar els regals de Nadal. A més, hi havia la preocupació generalitzada per com podia afectar al comerç del país la situació catalana, però finalment s’han superat les expectatives inicials i el balanç ha estat positiu. Malgrat això, el gruix més important de vendes s’espera a partir de Sant Esteve que és quan es preveu una arribada massiva de turistes, sent els dies 29 i 30 els de màxima afluència. Entre els productes més demandats hi ha peces de roba i accessoris especialment cars –«que fora d’època de rebaixes la gent no acostuma a comprar»– i perfums –«sobretot els que van en lots promocionals que també inclouen cremes o altres detalls»–.



D’altra banda, i com és habitual aquests dies, no afluixen les vendes de joguines. Cal destacar les nines Bellies i les LOL Surprise que ja s’han posicionat com els regals infantils estrella de les Festes. Les LOL Surprise, concretament, fa setmanes que estan esgotades a moltes botigues del país i, segons diversos responsables de jogueteries, ni tan sols es poden trobar en estoc a Espanya o a internet.

Alerta amb les estafes

Pel que fa a les compres en línia, des del Grup de Delictes Tecnològics (GDT) de la Policia es va alertar que durant aquests dies «proliferaran multitud d’enganys a la xarxa donat que apareixen moltes promocions i descomptes». Per tal d’evitar un incident d’aquestes característiques, el GDT recomana observar que la pàgina web sigui fiable i real –una baixa qualitat d’imatge o textos mal traduïts poden ser indicis que el lloc és fals–, comprovar que en el moment de fer el pagament la barra d’adreces del navegador mostra un cadenat, indagar a la xarxa per trobar avisos o recomanacions d’altres usuaris i, sobretot, fer servir el sentit comú: no comprar mai cap producte a un preu evidentment irrisori. Actualment, els Mossos d’Esquadra estan investigant una estafa mundial que es va produir durant les compres massives per internet el passat Black Friday que oferia descomptes irreals del 90%.

En qualsevol cas, si s’és víctima d’una estafa així, cal denunciar-ho immediatament a qualsevol de les dependències de la Policia.



L’alimentació no fa rebaixes

La tradició depèn de cada casa, però segur que aquesta nit molts plats es repetiran a les llars d’arreu del país. A la majoria de taules se serviran aperitius amb tota mena d’embotits d’alta qualitat i com a plat principal marisc, sobretot gambes i ostres, carn de cabrit i, en el cas de les famílies d’origen portuguès, no hi faltarà el bacallà. De postres, afirmen els responsables dels supermercats i centres d’alimentació, hi haurà més bombons que torrons o polvorons, i en el beure predominaran el cava català i una gran varietat de vins espanyols.



Diversos estudis internacionals d’associacions de consumidors han constatat que en les darreres dues setmanes els preus dels àpats típics de Nadal han augmentat entre un 7 i 10%, excepte el marisc que ho ha fet fins a un 200%. A Andorra, però, l’augment no ha estat tan evident, ja que la reduïda oferta d’establiments alimentaris fa que la competència sigui semblant a la de la resta de l’any i es mantingui un preu més estable i similar al de la resta de mesos de l’any.