La capital, a punt per discutir el Pla de Mobilitat

En la «primera o segona» junta del 2019, el comú d’Andorra la Vella tindrà l’informe definitiu del Pla de Mobilitat de la Valls centralsque, segons la cònsol major, Conxita Marsol, «pinta bé». «Hi ha molta informació i actualment dos tècnics i un conseller del comú ho estan analitzant», va anunciar Marsol, tot i reconèixer que «hi ha un parell de detalls que no ens agraden». La cònsol, però, no va poder desvelar cap detall, ja que «entre l’incendi dels Serradells i el moviment dels últims dies» encara no ha tingut temps de supervisar-lo personalment.



L’objectiu d’aquest pla de mobilitat –que s’hauria d’haver presentat a finals d’any– és millorar la fluïdesa del trànsit de les parròquies centrals i dels accessos cap a la vall del Nord i la d’Orient. Així, està previst que es combinin obres de millora o canvis en els sentits d’alguns carrers –com el sentit únic a Prat de la Creu–, i potenciar l’ús del transport públic o els vehicles elèctrics.



Espai per a la bici

A més, el màxim reclam del nou pla és el carril exclusiu per a ciclistes. El cap de Mobilitat, Jaume Bonell, va explicar a l’estiu que «és molt important que a la vall central hi hagi carrils bici, però no com els coneixem normalment, sinó que aquests han de ser segregats per oferir més i millor seguretat a l’hora de circular». Aquesta segregació, va raonar Bonell, no requerirà una campanya específica de convivència entre ciclistes i conductors, ja que «cadascú anirà pel seu carril i serà responsable de les seves normes, de manera que les bicicletes quedaran aïllades». Això, però, no evita que encara «s’hagi de treballar molt la comunicació», ja que «en un país com el nostre, on el cotxe està molt arrelat», és important insistir en el respecte mutu.

Amb tot, el pla no inclou l’ampliació de carrers únicament per a vianants, tot i que des que s’iniciessin les obres d’embelliment de l’avinguda Meritxell, el comú va optar per tancar a l’accés rodat la part baixa de manera permanent.

Busos per Prat de la Creu

Quant al fet que els autobusos continuïn passant pel carrer Prat de la Creu en lloc de fer-ho per l’avinguda Meritxell, un aspecte que ha estat molt debatut tant pel comú per les companyies de transport, Bonell va creure que és factible i va destacar que «al final el transport públic ens ha de deixar a proximitat d’allà on volem anar i no exactament al mateix punt». Tenint en compte que hi ha diferents connexions entre la zona alta de la capital, va assegurar Bonell, «no és cap drama» que els autobusos deixin els usuaris al carrer de l’edifici administratiu del Govern.

Andorra la Vella, Zona 30

Una altra de les mesures més importants que es podrien prendre és la de convertir la capital en Zona 30, el que limitaria la velocitat de la circulació en tot l’àmbit urbà i compliria els desitjos expressats pel comú. El cap de mobilitat va considerar que aquesta és la tendència generalitzada en les ciutats més poblades dels països veïns i que està demostrat que l’obligatorietat de reduir la velocitat minimitza les infraccions i, conseqüentment, les situacions de perill.