Millora de les vendes al Pas després de setmanes d’afectacions per les protestes

La situació al Pas de la Casa per les protestes dels Armilles Grogues a l’Arieja es va començar a normalitzar el dijous passat i durant el cap de setmana, el sisè consecutiu amb mobilitzacions, no es van produir problemes de gran magnitud i «no s’han notat els efectes», va assegurar ahir el president de la Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrié. Va haver-hi talls en els accessos al Principat que van afectar els turistes, però en menor nombre i afectació que els dels caps de setmana passats. «Per sort, són turistes que arriben a passar el Nadal, no només el cap de setmana, i no els va importar passar una estona més dins del cotxe», va explicar Carrié. A més, els comerços han notat una millora de les vendes.



Els establiments de la localitat encampadana estaven «preocupats» per la possible pèrdua de més clientela si les protestes continuaven amb la intensitat amb la qual ho van fer les setmanes anteriors. Tot i les mobilitzacions realitzades durant el cap de setmana, Carrié es mostra «optimista» per les festes de Nadal. «Esperem recuperar les vendes. Hi ha poca neu, però som la part del país que més en té, i a més s’espera bon temps. Tot suma perquè els turistes vinguin i consumeixin», va dir.

Protestes tot i la prohibició

La prefectura de l’Arieja va prohibir les protestes, mobilitzacions i talls de carretera. L’ordre, en vigor des del divendres passat, atén a arguments econòmics per perdre la decisió. «Suposen un fort cop per a l’activitat econòmica de les empreses. Les persones, empreses i negocis del departament han de poder lliurar les seves comandes per a celebracions de Nadal», va exposar en un comunicat. La prohibició no va aturar els manifestants: uns 600 van protestar a Foix el dissabte.



Els arguments de la prefectura coincideixen amb els del Govern, que dimecres passat va reconèixer que les mobilitzacions estaven tenint un impacte negatiu al Pas de la Casa en el nombre de vehicles i visitants que entren per aquella frontera. Per aquest motiu, l’Executiu va anunciar que la Policia andorrana estava en contacte directe amb la francesa per saber en tot moment com es reprodueix la situació. El Govern, però, encara no ha valorat les conseqüències. «És difícil l’impacte negatiu», va declarar el ministre portaveu, Jordi Cinca, en la roda posterior del Consell de Ministres celebrat el passat dimecres. En aquest sentit, els transportistes tampoc han pogut avaluar l’impacte. Els problemes per circular i per complir amb els terminis d’entrega segueix sent una gran preocupació, per molt que siguin «circumstàncies externes», tal com les va definir el gerent de l’Associació de Transportistes de Mercaderies i Carburants d’Andorra, Víctor Filloy.