Una estrena d’havanera per part de la coral Casamanya

La Coral Casamanya, acompanyada per membres de l’Orfeó Andorrà, va oferir ahir al migdia el tradicional concert de Nadal, a l’església parroquial d’Ordino. Una trentena de cantaires van interpretar un repertori en què s’incloïen tres peces noves, tal com ha explicat el director, Josep Puig. Així, els cantaires han estrenat Balada d’en Lucas, una havanera; El cant de l’Alosa, un clàssic de Fèlix Mendelssohn, i Em dones força, la cançó que es va popularitzar amb La Marató de TV3 amb la interpretació de Sergio Dalma i l’Escolania de Montserrat.



A banda d’aquestes tres estrenes, la trentena de cantaires han ofert clàssics com El hombre del piano, en la versió en castellà d’Ana Belén per passar després a nadales com Nadala marinera, La pastora Caterina, Els àngels de la glòria o el Happy Christmas de John Lennon.



Aquest concert de Nadal, tal com va destacar Puig, és una cita obligada per a la coral, juntament amb el concert de primavera, i l’han estat preparant durant els dos darrers mesos. Una quarantena de persones no s’han volgut perdre l’actuació, informa l’ANA.

Sobre la coral

La Coral Casamanya va néixer el 2002 a Ordino de la mà d’un grup de persones de la parròquia amb gran interès per la música i que sovint participaven en cantades de caramelles, que estan especialment arrelades a Ordino, però que volien considerar-se en coral i que fos altruista sense ànim de lucre. El director Josep Puig va iniciar les classes de música coral que han continuat vigents fins avui. És un grup obert a tothom, tant d’Ordino com d’altres parròquies, i de totes les edats, i en el assajos es reuneixen més d’una vintena d’apassionats pel cant.