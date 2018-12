Pallàs també es trenca i no tornarà a competir fins d’aquí a un any

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) està patint uns dies negres i ja té quatre esquiadors lesionats que es perdran, almenys, aquesta temporada. En aquest cas, ha estat Carmina Pallàs, que té un trencament del lligament creuat anterior a la cama dreta i a més, va rebre un fort impacte a la tíbia que li va generar petites fractures.

En aquest sentit, l’esquiadora va explicar ahir que «ha estat un cop baix», que aquesta és «la cinquena lesió» i que serà «la sisena operació de genoll». Tot i que no es va mostrar molt afectada pel fet, va reconèixer que no s’ho esperava gens perquè «estava en molt bona forma», però que «encadenar tantes lesions m’està donant una perspectiva bastant llunyana». D’aquesta manera va confiar en «fer una recuperació molt bona» i va desvelar que s’agafarà un any sencer per recuperar: «Vull fer un reset i oblidar-me del tema».

La lesió es va produir a la Copa d’Europa d’Altenmarkt, al súper gegant, «en una corba molt pronunciada, on anava massa ambiciosa en la línia, vaig entrar massa d’hora, vaig fer un gir de masses grau i la cama em va entrar en un forat, llavors vaig notar un cruixit molt fort», explicava. Per altra banda, va manifestar que «no té cap sentit rendir-se» i que «amb 23 anys ja estaré bé». «Si no és aquest any, serà el que ve, encara que m’esperava una temporada bastant prometedora», sentenciava.

Així mateix, qui també arrossega la mateixa lesió és Kevin Courrieu, que va comentar que «ja em vaig fer el genoll al final de la temporada passada i vaig estar tot l’estiu de recuperació». «He estat treballant tot aquest estiu i al Canadà vaig tenir mala sort, ara l’altre genoll», explicava. «És complicat dir com estan els ànims, però és la nostra feina i hem de mirar d’esquiar el més d’hora possible», assegurava. Per tant, el dia 8 de gener passarà per quiròfan.

En aquest aspecte, el director tècnic de la FAE, Carles Visa, va remarcar que l’inici de la temporada és «dur». «Quan tens tantes lesions de cop es complica tot una mica, els corredors són gent que estiren del carro», recordava i puntualitzava que «estem treballant bé, els corredors que tenim a sota estan pujant i estem obtenint bons resultats, amb la Cande Moreno, l’Irineu Esteve o el Lluís Marín».

«Està clar que estaríem més satisfets de la temporada si no hi hagués hagut aquestes lesions, però hi ha gent que està responent molt bé i que està fent molt bé els deures», reiterava i concloïa que «els lesionats són una mica el que ens falta, però espero que puguem recuperar la Mireia Gutiérrez aviat».