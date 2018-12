Vila assoleix l’objectiu de la temporada a la Copa d’Europa

«Estem contents i creiem que podem estar allà, estic en un bon estat de forma», manifestava la fondista. Per la seva part, Laura Orgué, la seva entrenadora, va assegurar que «el balanç global és que estem molt contents». «Els testos i les curses FIS que havíem fet a principi de temporada ja indicaven que la Carola havia pujat el nivell», reiterava.

En la cita d’ahir Vila va ser 13a a 1.06,0 de la guanyadora, novament la txeca Havlickova, i a només 15 segons del top 10. Vila va caure en la segona volta quan anava amb el grup capdavanter, i després va haver de lluitar per recuperar el terreny perdut.

Carola Vila va formar part el cap de setmana de la Copa d’Europa de Valdidentro, a Itàlia, on va assolir un dels objectius de la temporada, que era estar al top 10 en aquesta competició. Vila va ser novena en la cursa de cinc quilòmetres patinadors, i ahir diumenge ha estat 13a en els 10 quilòmetres en mass start. Aquest era l’objectiu de la temporada en Copa d’Europa júnior.

Per El Periòdic

