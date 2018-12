Dubourg triomfa a l’Andros en una exitosa edició

La 24a edició del Trofeu Andros - Andorra va tornar a completar-se amb excel·lents sensacions per part de tots els implicats en l’esdeveniment. En aquesta edició, Jean B. Dubourg (Elite Pro), Louis Gervoson (Elite), Christophe Ferrier (Enedis) i Vivian Gonnet (AMV Cup) van ser els vencedors d’un segon dia de competició del Trofeu Andros - Andorra. La classificació de la categoria reina va quedar capgirada, mentre que les restants van repetir els principals protagonistes. Pel que fa als motards sembla que el duel de la present edició, Vivien Gonnet contra Sylvain Dabert, només ha fet que començar.

Una vegada superat el meeting del Port d’Envalira, Aurélien Panis continua sent líder de la categoria Elite Pro amb un total de 180 punts. Malgrat tot l’amenaça per al millor vehicle 4x4 100% elèctric, fins al moment, és el campió Dubourg, que amb el seu triomf a Andorra es va situar a tan sols tres punts del líder.

El Circuit Andorra - Pas de la Casa, malgrat la climatologia desfavorable, va ser l’escenari desitjat per tots els organitzadors i pilots participants i per tant, va complir les expectatives previstes per l’equip de Max Mammers, demostrant que el nivell organitzatiu d’Andorra està a l’alçada dels millors.

D’aquesta manera, els membres de l’equip de pista del traçat del Port d’Envalira van haver de treballar a contrarellotge per a aprofitar els moments que la climatologia els va donar una treva, per poder mantenir la pista en què havien de competir els participants.

«Els pilots del certamen pioner de l’especialitat ens han comentat en més d’una ocasió que el nostre circuit és el millor, sobretot per dos detalls ben concrets: La seva amplada i la velocitat amb que es negocia la parabòlica», explicava Àlex Bercianos, màxim responsable del circuit. «És la pista en la qual la igualtat és més gran, impensable en altres escenaris, entre els vehicles tèrmics i els elèctrics», assegurava i afegia que «el Trofeu Andros s’està convertint en un referent en clau de país».