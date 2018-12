El MoraBanc segueix perdent posicions a l’ACB

Després d’un nou episodi tràgic en el qual el MoraBanc es va veure superat pel Cafès Candelas Breogán i va perdre per 85 a 79 oferint una imatge molt dolenta, se situa en 12a posició a la taula de la Lliga Endesa, amb cinc victòries i vuit derrotes.

Els tricolor no aixequen cap en la competició nacional i, per tant, toca espavilar. En aquest sentit, en la darrera jornada, el Reial Madrid va vèncer a l’UCAM Múrcia per 80 a 74, el San Pablo Burgos va vèncer a la pista del Motankit Fuenlabrada per 80 a 89, el BAXI Manresa va superar al Monbus Obradoiro per 90 a 97, el Movistar Estudiantes no va fer els deures davant el València Basket en perdre per 79 a 83, el Baskònia va apallissar a l’Unicaja per 64 a 81, igual que el Barça Lassa amb el Delteco GBC, que va guanyar per 71 a 104. A més el Joventut va superar a l’Iberostar Tenerife per 84 a 64 i el Tecnyconta Saragossa es va imposar a l’Herbalife Gran Canària per 71 a 69.