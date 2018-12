L’Encamp vol, com a mínim, anar a la fase d’ascens

Amb 25 punts a la primera divisió, el CV Encamp és líder després d’haver firmat una primera ronda excepcional i, tot i que el nivell de la competició ha augmentat molt en aquest curs, el conjunt encampedà buscarà assolir l’ascens a la Superlliga masculina 2, la segona categoria més important d’Espanya. Per aquest motiu, l’equip s’ha reforçat amb un segon col·locador, Francesc Tora, i espera un altre fitxatge.

En aquest sentit, Javi Borrego, president i jugador del club, va explicar que «l’objectiu segueix sent lluitar per l’ascens i, almenys, anar a la fase, per això hem d’acabar entre els dos primers». En aquest context, va explicar que «hem tret resultats molt bons, llàstima del darrer partit» i va destacar que en tornar de les festes, «ens espera una segona volta molt dura per qüestions de calendari». «Els equips s’han reforçat i ens volen guanyar, a més entrenen dos o tres cops per setmana», assegurava Borrego.