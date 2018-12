La Seu veu en el ‘tax free’ un reclam per a les compres de Nadal

L’eliminació de l’import mínim per poder sol·licitar el retorn de l’IVA de les compres dels residents a Andorra a Espanya es va rebre amb esperança entre els comerciants de la Seu d’Urgell, que confiaven que pogués ser un al·licient per aconseguir clients. Gairebé mig any després del canvi, els efectes asseguren que es noten i la campanya de Nadal tampoc se n’escaparà.

Tal com va explicar el vicepresident de la Unió de Botiguers de la Seu (UBSU), Tonet Marsino, poder oferir el tax free «sempre és un reclam més i de fer nosaltres el publicitem», per tant, esperen que la situació convidi als clients andorrans a fer compres nadalenques a la Seu. «Veuen que és una oferta i val la pena, perquè són diners que s’estalvien», va apuntar.



Amb tot, hi ha una cosa que tenen clara: «Andorra és Andorra i la Seu és la Seu, i l’oferta és diferent», a més, quant a activitats al carrer «Andorra juga amb uns pressupostos que a la Seu són impensables, per molt que s’ajuntin les diferents associacions i l’Ajuntament». Tampoc hi ha moltes de les franquícies presents al Principat, però «la Seu juga molt amb un producte específic, un tracte molt personalitzat i l’atenció, que crec que són punts que reforcen la nostra venda».



El fet de poder demanar el retorn de l’IVA des del primer euro gastat també s’ha deixat notar. «Les petites botigues estan fent tax free i, de fet, hi ha un bon nombre de botigues que en el registre de vendes directes hi ha un percentatge important de tax free», va exposar. I és que els darrers mesos els comerciants han anat guanyant interès en aquesta opció i la majoria s’han informat sobre el funcionament. Des de l’UBSU s’han organitzat xerrades formatives i Marsino assenyala que «la darrera que vam fer va ser un èxit d’assistència de comerciants interessats».



Sobre els efectes directes sobre el comerç, el vicepresident de l’UBSU assegura que «hi ha algun sector o algun espai comercial que i tant que ho nota!». I afegeix: «No vull dir noms, però hi ha espai que tenen molta gent d’Andorra i el fet que hi hagi una superfície comercial que atregui gent fa que hi hagi més gent a la Seu. I si tenim més moviment de gent i les botigues indiquen amb un logo que fan el retorn de l’IVA, doncs la gent sap que és un punt favorable de compra». En definitiva, tenir una gran superfície els permet que «sigui l’esquer que atrau gent a la Seu i si les petites botigues també fan el tax free, doncs els compradors també busquen aquests espais»

Canvi de sistema

Un altre dels punts que tenen molt en compte els botiguers de la localitat veïna és la nova regulació que entrarà en vigor el dia 1 de gener i que farà que la gestió del tax free es faci amb el nou sistema Diva, que permet una validació automàtica i digital. «Tothom ha actualitzat els seus sistemes i com que sabem que tenim un client potencial que és l’andorrà, hem buscat tota la informació necessària», va manifestar. Marsino va admetre que per als compradors es facilitarà molt la gestió del retorn d’aquests diners, però per al comerciant implicarà incloure un document més. «Però sabem que hem d’oferir el màxim de facilitats i un preu competitiu per atraure compradors», va admetre.