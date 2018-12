La Policia deté en un any 83 persones que intentaven entrar droga al país

Els delictes contra la salut pública són una de les lluites que té entre cella i cella la Policia. Durant el 2018, el cos ha efectuat sis operacions policials, una d’elles judicialitzada, contra el cultiu, el tràfic i la venda d’estupefaents, que s’han saldat amb la detenció de més d’una desena de persones, totes elles residents i, entre d’altres, amb el decomís de cocaïna més gran –228 grams– de les últimes dècades i la desarticulació de dues xarxes, estructurades i organitzades, de tràfic i venda. Tanmateix, a les fronteres del Principat s’ha fet una intensa tasca per detectar la droga que s’introduïa al Principat gràcies, en gran mesura, a la unitat canina del cos que, amb dos cans a la frontera del riu Runer, ha permès decommisar 758,6 grams de droga i arrestar 83 persones, de les quals 76 no residents, en 73 casos registrats.

La frontera del riu Runer, on està present la unitat canina, aglutina el 85% de les intervencions

Durant l’any, s’han intervingut un total de 755 grams d’estupefaents, així com una quinzena de pastilles, segons l’anàlisi dels balanços policials que publica setmanalment el cos. Les drogues que més s’han comissat han sigut: 206,2 grams de cocaïna a 49 persones, 254,1 grams de marihuana a 20 individus i a 184 grams d’haixix a 17. A una altra persona se li van decomissar 60,7 grams de bolets al·lucinògens.

Tendències

El pas hispanoandorrà va sumar el 85% de les operacions efectuades, mentre que el restant es va produir a la del Pas de la Casa. Les dades analitzades mostren com la majoria d’arrestats, a més de ser no residents, són homes. La Policia només va detenir a nou dones, totes elles no residents. La mitjana d’edat de totes les persones controlades és de 31 anys.

Una de les tendències que també s’ha donat durant el 2018 és el comís de droga dins dels autobusos de línia regular que entren al Principat. Els gossos de la brigada canina van detectar 11 casos en autobusos –nou a la frontera hispanoandorrana i dos a la hispanofrancesa– i el més important va ser el comís de 142 grams d’haixix.

Sis operacions policials

Respecte a les operacions policials dutes a terme, destaca la Nord. El 3 de maig es va efectuar el comís de cocaïna més important en dècades a Andorra, amb 228 grams. També es van intervenir 18,7 grams de metamfetamina, 17 grams d’èxtasi, 7,2 grams d’heroïna i 5 dosis d’LSD i els agents van detenir diferents persones. A més, es va concloure que s’havia desarticulat una presumpta xarxa, organitzada i estructurada, de tràfic d’estupefaents coneguda com «el supermercat de la droga».

L’Operació Espai, efectuada la matinada del 7 d’abril i que es va saldar amb un detingut, va localitzar 49,7 grams de cocaïna, distribuïts en 55 embolcalls llestos per a la venda. L’arrestat va ser condemnat per Corts a quatre anys de presó per un delicte major de tràfic d’estupefaents en gran quantitat. Una intervenció judicialitzada que va durar mesos va acabar el juny passat amb la primera operació antidroga emmarcada en la lluita contra el tràfic d’estupefaents a locals d’oci: es va desarticular una important xarxa de venda de productes estupefaents al Principat i es va arrestar a quatre persones residents.

Els agents van efectuar tres operacions contra el cultiu, el tràfic i la venda de marihuana, la droga més popular entre els joves. D’una banda, al gener, l’Operació Línia va permetre segrestar un hivernacle equipat amb tot el material per al cultiu de marihuana, un altre destinat a l’assecament i finalització de l’elaboració, 140 grams llestos per al consum i quatre plantes en fase avançada de cultiu. De l’altra, en l’Operació Niu es va desmantellar a Andorra la Vella un important punt de venda. Es va procedir al decomís de 123 grams i a la detenció de tres joves residents.

Per últim, al setembre es va activar l’Operació Cabirol, que va acabar amb un important punt de cultiu i elaboració al mig del bosc de la capital. Es tractava d’un terreny d’uns 50 metres quadrats, envoltat de vegetació i delimitat amb tancats, reixes i portes amb cadenats, on es van decomissar 16 plantes de grans dimensions, en fase avançada de cultiu i amb un pes total brut de 32 kilograms.