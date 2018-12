Polèmica amb l’os

Aquest 2018 els ramaders han demanat la retirada de l’os Goiat del Pirineu pel seu caràcter anòmal i agressiu. El Govern reconeix que ha fet dotze atacs a Catalunya fins a l’agost, un terç del total. Ha matat 22 ovelles, quasi totes a França, i 8 cavalls a Catalunya. Territori aprova el 9 de novembre el Protocol d’intervenció amb ossos que ha de permetre extreure Goiat si s’escau. L’any també ha estat marcat al Pirineu per l’arxivament de la causa contra els vuit mestres de la Seu d’Urgell acusats d’incitació a l’odi després de l’1-O. Al Pirineu també han estat protagonistes les esllavissades per l’elevada pluviometria; la més greu a Castell de Mur, on van perdre la vida dues persones.



Entre els ramaders una de les dates més recordades serà el 28 de juny, quan prop d’un centenar de ramaders del Pallars es manifesten contra la fauna salvatge i reclamen la captura de l’os Goiat pel seu caràcter anòmal i agressiu.

I en el terreny polític, les conseqüències de l’1-O se segueixen notant. El 13 de juny l’Audiència de Lleida arxiva la causa contra els vuit mestres de la Seu d’Urgell acusats d’incitació a l’odi després de l’1-O. La sala conclou que els fets denunciats no són constitutius del delicte que s’imputava als docents. Els mestres van comparèixer el novembre del 2017 davant del jutge per aquest cas.

Esllavissades

Les nombroses pluges acumulades han afectat d’allò més el terreny i s’acumulen les esllavissades. La més recordada la que es va produir el 16 d’abril a Castell de Mur i que va atrapar dues persones. Eren els pares de l’alcalde de Sant Esteve de la Sarga. Els equips d’emergències van treballar per recuperar els cossos que van aparèixer sense vida prop del vehicle en el qual circulaven. Els desprendiments també van afectar un lloc tant turístic com el Congost de Mont-Rebei, on una altra esllavissada obliga a tallar l’accés a l’espai protegit durant uns dies.



Pel que fa a infraestructures, el 2018 quedarà marcat per l’inici d’una obra tant desitjada com el túnel de Tresponts que ha d’eliminar revolts a Organyà i ha de tenir una distància d’1,3 quilòmetres. Les màquines comencen a perforar la muntanya a la C-14 i el 18 de desembre es van fer les primeres voladures en fase de proves. El túnel tindrà un cost de 35,4 milions d’euros.

En l’àmbit cultural haurà destacat la participació, per primera vegada, de nou dones en la baixada de falles a la Pobla de Segur. Per últim, en l’àmbit esportiu, la candidatura Pirineus-Barcelona rep l’aval del Comitè Olímpic Internacional per treballar en una candidatura per als Jocs d’Hivern 2030.