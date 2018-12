Andorra participarà en el centenari de la Unió Astronòmica Internacional

Andorra participarà en les celebracions del centenari de la Unió Astronòmica Internacional (IAU, en anglès) que tindrà lloc durant el 2019 que estem a punt d’encetar. L’objectiu és destacar la importància de l’astronomia i les seves finalitats educatives, de desenvolupament científic i, fins i tot, les implicacions diplomàtiques.



De moment, ja s’han involucrat en les celebracions oficials 72 països diferents que ja han preparat fins a 700 activitats, una llista que anirà creixent en les pròximes setmanes. Andorra està encara concretant quines activitats oferirà a la població però el representant de la IAU a Andorra i coordinador de les activitats de celebració al país, Joan Marc Miralles va considerar que «10 anys després de l’èxit de l’Any Internacional de l’Astronomia a Andorra, hem de tornar a aprofitar aquesta celebració dels 100 anys per fer conèixer a tothom aquest tresor comú de la humanitat que és el cel amb les seves meravelles».



Miralles va animar a participar en les celebracions i va recordar que «des de l’alba dels temps, l’observació del cel ens ha fascinat, ens ha fet somiar i ens ha fet avançar en el coneixement del nostre univers i també de nosaltres mateixos. No hem de deixar mai de mirar cap als estels i de descobrir o redescobrir el que ens expliquen a tots els que estem sota aquest mateix cel».

Tret de sortida

De moment, les celebracions comencen internacionalment amb les 100 hores d’astronomia, una festa de les estrelles global, que tindrà lloc del 10 al 13 de gener. Repartits durant quatre dies i tres nits, els astrònoms amateurs i professionals, els entusiastes de l’astronomia i el públic en general, estan convidats a compartir els seus coneixements i entusiasme per l’astronomia. Actualment hi ha més de 250 esdeveniments registrats a 50 països diferents. Comunitats de tot el món poden participar en aquest esforç conjunt per acostar l’astronomia a tothom.

La gran reunió internacional està prevista pel mes d’abril a Brussel·les, que inclourà la participació de premis Nobel, astronautes i reconeguts científics de l’àmbit.