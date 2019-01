Fins a 451 detinguts per superar la taxa d’alcohol

El Cos de Policia ha detingut 451 persones durant el 2018 per donar positiu en els controls d’alcoholèmia, realitzats en parades rutinàries, com a conseqüència d’accidents de trànsit o en el marc de campanyes per conscienciar la població de la gravetat d’agafar el volant en estat d’embriaguesa, que va estricament vinculat a la sinistralitat a la carretera. A més, se’ls acusa d’un delicte contra la seguretat del trànsit. La taxa mitjana d’alcohol en sang és d’1,36, quasi tres vegades més que el límit permès, i la més alta la va donar un home resident de 41 anys el passat 4 d’agost a les 14.47 hores, amb 3,29 g/l. Els agents van ser requerits perquè el perjudicat havia provocat danys a una barrera d’un aparcament comunal. Del total d’arrestats, segons l’anàlisi dels balanços setmanals publicats per la Policia, 386 eren homes, dels quals 322 residents, i 66 eren dones, 55 d’elles residents. La mitjana d’edat dels interceptats és de 33,8 anys.

Tot i que el malaurat record és del 2017, quan un home de 52 anys va estavellar el cotxe a la Massana a causa del greu estat d’embriaguesa que patia, de 4,85 g/l, sis vegades més que la taxa permesa, 43 de les persones van superar els dos punts en els testos. El grup d’edat que més alcoholèmies positives suma és el comprès entre els 20 i els 30 anys amb 186 positius, dels quals 150 els han provocat homes. En aquest sentit, un jove de 26 anys va bufar 2,77 g/l una matinada del mes de maig. Els col·lectius amb menys taxes positives són els menors de 20 anys –tot i que només hi ha dos anys per computar en comptes de 10– i els majors de 50. Els més joves, a més, no ha superat els dos grams per litre de sang, sent 1,89 la taxa més alta. Per contra, el passat 14 de desembre un resident de 58 anys va donar 2,94 g/l a les 17.25 hores després de cometre una infracció del Codi de circulació.

Encara que les dones suposen el 15% de les detencions efectuades, els positius són rellevants i superen la mitjana abans mencionada, escalant fins a l’1,38 g/l. La mitjana dels homes, en canvi és d’1,35. La mitjana d’edat també és un factor a tenir en compte: en el cas de les dones és de 30,4 i en els homes, de 34,1 anys.

La importància de les campanyes

El Cos de Policia, amb la complicitat del Ministeri d’Interior i el departament de Mobilitat, ha realitzat al llarg de l’any, com és habitual, dos campanyes contra la conducció sota els efectes de les drogues i l’alcohol. La tercera va començar el passat 3 de desembre i segueix en curs. A les campanyes de Setmana Santa i estiu es van efectuar un total de 3.501 tests. Van donar positiu en alcohol 154 persones, de les quals 95 van ser arrestades per superar els 0,8 grams per litre a la sang. A aquestes xifres cal sumar les que resultaran dels controls que s’estan efectuant en l’actual campanya, també habitual en època de festes de Nadal, que va començar el 3 de desembre i s’allargarà fins al 5 de gener.

Les normes del Principat

Andorra té una taxa legal màxima permesa d’alcohol a la sang de 0,5 g/l –0,25 mg/l en el seu equivalent aspirat–, com els països veïns, després que el Consell General aprovés al 2014 la modificació del Codi de Circulació, que establia el límit en 0,8 g/l. Les alcoholèmies positives entre 0,5 i 0,8 g/l se sancionen per la via administrativa. Les superiors, suposen infraccions per la via penal que poden comportar fins a una pena de presó d’un any i una privació del permís de conduir de fins a tres, a més de la multa econòmica.