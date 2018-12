Whittington marxa al Movistar Estudiantes

Shayne Whittington s’ha convertit avui en nou jugador del Movistar Estudiantes després d’haver arribat a un acord per rescindir el contracte amb el MoraBanc Andorra. El jugador nord-americà ja ha passat el reconeixement mèdic i avui ja entrena amb els companys.



El pivot de 2,08 metres i 27 anys, amb passaport macedoni, ha aconseguit una mitja de 9,7 punts i 2,8 rebots en 14 minuts per partit a la Lliga Endesa i 6,6 punts i 1,3 rebots en 12 minuts per partit a l’Eurocup.



El jugador va arribar procedent del Zenit de Sant Petersburg per dues temporades i abans havia militat a l’ACB, a les files del Monbus Obradoiro la temporada 2016-2017. També havia jugat amb els Indiana Pacers de l’NBA.



En un comunicat, el MoraBanc Andorra ha desitjat “el millor al jugador en el futur” i ha agraït “la seva professionalitat com a tricolor”. En aquest sentit, el jugador podrà tornar al Poliesportiu aquest mateix cap de setmana en el duel que l'Estudiantes juga contra el MoraBanc dissabte, a les 20.30 hores.