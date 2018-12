Neguit entre els docents per la sentència del TC que anul·la les 20 places

La sentència definitiva del Tribunal Constitucional que ha anul·lat la vintena de places per a docents eventuals consolidades el 2016 ha generat neguit i malestar entre bona part del professorat. Malgrat que molts ja donaven per fet que el TC es decantaria per aquesta opció i desconeixien que el mateix tribunal havia donat una darrera oportunitat al Govern i als afectats per aportar nous indicis que poguessin fer replantejar la resolució, el fet que la decisió final hagi sortit a la premsa i que fins ara l’Executiu no hagi donat explicacions sobre la qüestió ha fet incrementar l’enuig entre el col·lectiu.



Tant el Govern com el SEP tenien l’esperança que la justícia rectifiqués o, si més no, que oferís una sortida als docents que han perdut la feina després de gairebé tres anys i havent passat un concurs públic. Una de les opcions que proposava el sindicat era, per exemple, que el concurs es repetís però només amb la presència dels mateixos candidats. Una opció, però, inviable, ja que al tractar-se d’un concurs públic no seria just per altres eventuals que també volguessin optar a la plaça que, alhora, si ho volguessin podrien també emprendre accions legals contra dita decisió.



En tot cas, la justícia va ser molt clara en la seva resolució: el concurs tenia un defecte de forma i s’ha de repetir. Minimitzar les conseqüències de l’error ja és cosa de l’Administració, la sentència no en diu res al respecte. En mig d’aquest neguit que s’ha generat entre els afectats, però també a d’altres professors, ja que temen que altres concursos puguin acabar també a la Batllia, el SEP està sorprès i a l’espera que el ministeri es posi en contacte amb ells.



De moment, sindicat i Executiu han posat la sentència en mans dels seus respectius advocats perquè l’estudiïn degudament, però fins abans de les festes no hi hagut cap contacte entre ambdues parts. Un fet que han criticat alguns professors que no entenen que davant d’una resolució tan important que deixa sense feina a una vintena de persones per una qüestió aliena a ells i que demanen al Ministeri d’Ensenyament que aporti solucions. Per als afectats, tot sembla apuntar que el sindicat exigirà responsabilitats a l’Executiu en forma, per exemple, d’una recompensa econòmica pels danys ocasionats.