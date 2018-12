Oli de qualitat fet al Pallars Jussà

Ivan Caelles, productor de l’oli Erm, a la Vall de Barcedana, al Pallars Jussà, reivindica aquest territori com a productor d’oli d’oliva de qualitat. La seva particularitat és que aposta per collir l’oliva en verd, en un lloc on tradicionalment s’ha fet oli madur. Caelles va explicar que d’aquesta manera aconsegueix un oli extra verd d’altíssima qualitat. Aquesta campanya ha posat a la venda les primeres 150 ampolles elaborades amb olives de varietats centenàries i autòctones de la Vall de Barcedana. La limitació en què s’ha trobat Caelles és que dels tres molins que hi ha a la comarca, cap compleix amb els requisits per envasar oli verge extra. D’aquí la crida que fa a unir-se els productors i les administracions per poder disposar d’un molí adaptat al Jussà per poder embotellar aquest tipus d’oli tan especial.

Els 500 millors olis

Caelles ha obtingut un oli de categoria superior que ha aconseguit puntuacions molt altes en el panell de tast. La qualitat de l’oli aconseguit permetrà presentar-lo al concurs dels 500 millors olis del món que se celebrarà a Itàlia.Aquest productor destaca l’indret on es troben les oliveres, a uns 1.000 metres d’altitud. Per Caelles, que acaba de comprar més terrenys per ampliar la producció d’oli, és igual d’important el producte com l’indret on es cultiven les oliveres.Al Pallars Jussà ja hi ha una Associació de productors d’oli i un dels propers reptes hauria de ser, segons Caelles, la consecució d’una marca pròpia per aquesta comarca.



A banda, cal recordar que a Espanya s’ha denunciat recentment i de manera molt continuada una estafa generalitzada en la venda d’oli d’oliva. Els productors van reclamar al Govern una etiqueta de qualitat que «eradiqui l’estafa i doni confiança al consumidor».