L’amo que va deixar morir dos gossos, condemnat a set mesos de presó

El president de Laika, Josep Mas, ahir va expressar a aquest rotatiu la seva indignació per la sentència dictada contra l’amo que va abandonar dos gossos a casa seva i els va deixar morir de gana. El batlle va jutjar l’agressor pel procediment de judici ràpid el passat 8 de desembre, el mateix dia en què va ser detingut, i ara l’ha condemnat a set mesos de presó condicional, al pagament d’una multa de 600 euros i a la prohibició d’exercir professions relacionades amb els animals i d’aconseguir el permís de caça o de pesca durant un any. «La llei està completament mal aplicada i se’ns està menystenint a nosaltres que vam lluitar per aconseguir la llei que hi ha actualment», va manifestar Mas.

De fet, l’associació considera que el batlle «no s’ha llegit la legislació i està aplicant l’antiga», ja que per matar un animal –i en aquest cas han estat dos– es preveu una pena d’entre un i dos anys de presó i una sanció d’entre 3.000 i 9.000 euros. «S’ha minimitzat la seva aplicació i, a més, l’agressor pot continuar tenint animals perquè no se li ha imposat cap prohibició en aquest sentit», va posar de relleu Mas tot insistint que ens trobem davant d’un «acte de maltractament animal greu amb l’agreujant de deixar-lo morir».

Camí a seguir

El president de Laika ja va avançar que demanaran una reunió amb el màxim responsable del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, per tal que els expliqui per què no s’esta aplicant correctament la llei. Posteriorment, tenen previst recórrer la sentència. «Nosaltres ja volíem afegir-nos a la primera demanda interposada contra l’agressor, però com que es va fer un judici ràpid no vam poder fer-ho. Per això ara hem decidit recórrer la resolució del batlle i Apapma i alguns particulars ja ens han comunicat que s’hi sumaran», va explicar el president de Laika.

Des de l’associació, reclamen que almenys s’apliqui la legislació vigent, però no necessàriament les penes i sancions més altes que hi ha previstes. «Com a mínim, que es condemni l’agressor a un any i un dia de presó i al pagament d’una multa de 3.001 euros», va demanar Mas amb un to exigent. Laika va tenir un paper important a l’hora de regular el delicte de maltractament animal i d’introduir-lo en el codi penal i ara vol seguir avançant i per això reivindica que hi hagi un batlle especialitzat en temes de protecció animal.