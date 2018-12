El club de fans d’Irineu Esteve

Amb només 22 anys, Irineu Esteve és una jove promesa de l’esquí nòrdic. Aquest mes ha aconseguit una 21a i una 19a posició a la Copa del Món de Lillehammer i de Beistolen (Noruega), uns resultats que van fer ressonar el nom de l’esquiador andorrà arreu del món. Els bons resultats d’Esteve van començar a animar un nucli de persones de l’estació de La Rabassa. Tant és així que s’ha fundat una mena de club de fans, l’Iri Fans Club.

Laura Garcia, representant de la plataforma va explicar que «la idea va sorgir l’any 2017 a Lathi [Finlàndia]. Van ser els primers Mundials on l’Irineu va córrer a la categoria absoluta. Era la primera competició important que feia dins de la seva carrera esportiva i un grup d’amics, esquiadors i aficionats a l’esquí de fons vam decidir anar-lo a veure a aquests Mundials per animar-lo». Allà van veure que hi havia esportistes reconeguts que portaven un grup d’animadors i de fans «em va semblar molt maco i que podia a portar molt», va afegir. I dit i fet, «tot va sorgir com una petita anècdota però, entre el grupet d’amics, familiars i la canalla del club, ens vam anar engrescant i ens vam unir per crear aquesta plataforma», comentava.

Avui dia, l’Iri Fans Club ven merchandising i té, fins i tot, una mascota. Garcia va comentar que «el fet que sigui un puma és un joc de paraules i té la seva anècdota». De fet, ve de l’expressió «de puta mare». «A més, és un animal que té unes característiques especials en ser esvelt, àgil i d’extremitats fortes. A l’Irineu li va fer gràcia i vam decidir tirar per aquí. Tot ho hem fet amb molt ‘carinyo’ i respecte vam fer un logo per identificar-lo, vam triar el color lila que era el seu preferit i un color groc fluor que pogués destacar i que es veiés bé», va afegir la representant del club.

La plataforma no té ànim de lucre. La disfressa de la mascota la van pagar entre tots i a l’hora de viatjar, cadascú es compra el bitllet. «Som fanàtics i practicants de l’esquí de fons. Anem seguint l’Irineu, el coneixem des de fa molt de temps, i valorem on pot tenir les curses més importants o llocs que ens queden a prop. Guardem diners i dies de vacances per intentar fer una escapada un cop l’any». La intenció és fer una extensió d’aquesta plataforma amb Carola Vila i la resta de corredors quan assoleixin el nivell d’Esteve. «Si tot va bé i podem anar a una competició on hi hagi la Carola també ho farem, ja estem preparant cosetes». «Com pugi un planter fort i hàgim de pensar un animal per cadascú...», reia.

Des del club asseguren que «ja estem somiant. Irineu està fent coses que ningú no esperava». Tot i això, es fixen grans objectius «no trigarem gaire a veure un podi en un Mundial. Malgrat que sigui difícil, confiem en ell i sabem que el punt màxim de la seva trajectòria esportiva encara ha d’arribar».