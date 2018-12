Tres milions de turistes el 2018

Des de l’1 de desembre del 2017 fins al 30 de novembre del 2018 van arribar a Andorra 8,3 milions de visitants. D’aquests, més de tres milions (3.055.585) van ser turistes, la xifra més alta des que es tenen registres, segons va informar ahir el ministre de Turisme, Francesc Camp. Per sisè any consecutiu, s’ha superat el nombre assolit respecte al període anterior (un 2% més que el 2017), tot i que el ministre ja va avançar fa temps que d’ara endavant els increments anuals seran més moderats perquè «venim d’anys de molt creixement».

Així mateix, les pernoctacions també es van incrementar amb gairebé nou milions (8.963.531), el què va fer pujar la pernoctació mitjana, arribant a les 2,93 nits per turista, un creixement del 3% respecte a l’any passat. En aquest sentit, Camp va destacar que el Govern s’havia fixat com a objectiu per a finals del 2019 arribar als tres milions de turistes i als nou milions de pernoctacions: «Hem aconseguit un any abans el nombre de turistes que ens vam marcar, i només falten 37.000 pernoctacions per arribar als nou milions», va celebrar el ministre, mostrant-se convençut que, «amb un esforç mínim», l’any que ve se superaran les previsions. A més, les dades demostren que s’ha registrat una evolució destacable dels turistes i les pernoctacions al llarg dels últims set anys, marcada per un creixement de les entrades de turistes del 36,1% que, en xifres, representa 810.000 turistes més el 2018 que el 2011, quan va començar la legislatura actual.

Estancament d’excursionistes

Pel que fa als excursionistes, es van registrar 5.242.952 entrades, una dada que podria haver estat superior si el passat mes de desembre les condicions meteorològiques no haguessin obligat a tancar la frontera francoandorrana uns dies. «Els excursionistes són més sensibles al temps que els turistes i en només un mes en vam perdre 100.000, 80.000 dels quals eren francesos», va apuntar Camp, tot remarcant que es va tractar d’un fet excepcional. Aquest estancament, però, va assenyalar el ministre, «fa mantenir-se estable després de dos anys de creixement» i tan sols va suposar una lleugera davallada del 0,1%.

Tot i la significativa pèrdua, durant la resta de l’any es van registrar quasi 94.000 excursionistes més que van permetre una recuperació positiva i un creixement d’entre l’1 i el 2%, de gener a novembre.

Més de vuit milions

Per segon any consecutiu, el nombre de visitants (turistes i excursionistes) va superar els vuit milions i per quart any consecutiu augmenten les estades, superant els 14 milions, en un any en què el pes dels turistes va representar el 63%, el dels excursionistes va ser del 37%. Camp ho va valorar molt positivament pel sector turístic, ja que fa 10 anys els percentatges eren pràcticament del 50% i la tendència ha de ser «potenciar el nombre de pernoctacions per sobre dels visitants d’un dia», és a dir, els turistes vers els excursionistes.



Objectius i realitat

Per temporades, a l’estiu del 2018 es va consolidar el milió de turistes assolits el 2017 amb un increment del 42% i a l’hivern es va superar el milió i mig. Malgrat això, el ministre va reconèixer que «caldrà pensar en noves activitats per a la temporada baixa».

En general, les previsions fetes pel ministeri es van complir durant l’any passat i el balanç dels indicadors turístics ha estat positiu. Per nacionalitats, es preveia que l’entrada d’espanyols creixés un 1,8%, però la realitat va ser d’un 1,6%. Per contra, l’Executiu comptava amb un augment del 2,8% dels turistes francesos i es va assolir el 4%. Respecte a la resta de mercats, les previsions marcaven un creixement del 3,1% que finalment va ser del 3,4%, un increment que Camp va atribuir a l’arribada de visitants anglesos, de la regió del Benelux i de Rússia, que després d’anys de retrocés econòmic s’està recuperant.

Pel que fa als excursionistes, el ministre va afirmar que el mercat espanyol és «el que costa més», mentre que el francès es torna a imposar.

Pla estratègic de compres

Preguntat pel pla estratègic de compres que ha de millorar la situació del comerç del país, el responsable de Turisme va assegurar que és «més viu que mai» i que «el punt que està agafant més força» és el de vendes en línia. Camp va dir que és «feina de tots» revertir la situació i va convidar els comerciants a «posar de la seva part».

Les entrades pel Pas cauen un 8% pels Armilles Grogues

El mes de novembre va ser agredolç pel que fa al nombre de visitants francesos a Andorra. Segons va informar ahir el ministre de Turisme, Francesc Camp, els primers 15 dies van ser molt bons, tant per l’entrada de turistes com d’excursionistes, però durant la segona quinzena, es va patir una davallada del 8% a causa de les protestes dels Armilles Grogues. Així i tot, Camp va fer un balanç positiu, ja que va assegurar que cal separar els dissabtes afectats per les manifestacions de la resta de la setmana, quan els accessos al Principat no van estar tallats. Malgrat lamentar l’afectació que els Armilles Grogues puguin causar als comerciants del Pas , Camp va considerar que es tracta de «moviments espontanis» i «poca cosa podem fer des d’Andorra».