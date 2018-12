Obiols presenta el 6è llibre de ‘Viatge universal pel Pirineu’

L’escriptor urgellenc Joan Obiols ja té publicat un nou volum de la seva sèrie de llibres Viatge universal pel Pirineu. És el sisè de la col·lecció i en aquesta ocasió està dedicat al Pallars Sobirà.



L’obra es va presentar a la Seu d’Urgell ahir a les 8 del vespre a l’Espai Ermengol. L’acte va comptar amb la intervenció de l’autor mateix i del professor i filòsof Joan Massa, exsecretari general dels Serveis del Copríncep Episcopal d’Andorra i també exsíndic municipal de Greuges de la Seu.



Amb el subtítol Aigües braves i sort, entre la Pica d’Estats i la sal de l’Exposició Universal, en aquest volum Joan Obiols aporta les seves reflexions sobre la història i el caràcter singular del Pallars Sobirà a partir de les converses mantingudes amb veïns de pobles d’aquesta comarca. Com en anteriors llibres, Obiols hi fa referència a alguns dels trets distintius del territori escollit, com ara la importància del riu Noguera Pallaresa com a font d’activitat econòmica, l’existència històrica de producció de sal al sud de la comarca o bé el fet de comptar amb el cim més alt de Catalunya.



Viatge universal pel Pirineu, coeditat per Salòria i Editorial Andorra, és un extens treball en el qual Joan Obiols deixa testimoni del gran coneixement de les valls pirinenques que ha adquirit al llarg de la seva trajectòria com a professor, historiador i escriptor. Els anteriors llibres han estat dedicats al Principat d’Andorra, l’Alta Cerdanya, la Baixa Cerdanya, el Pallars Jussà i les valls altes del Solsonès, el Berguedà, el Ripollès i la Noguera. Els propers versaran sobre la Ribagorça, l’Aran i les valls de l’Alt Comenges, l’Alt Coserans i el Sabartès. El desè i últim llibre que es publicarà serà el dedicat a l’Alt Urgell.