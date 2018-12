El Govern prendrà mesures per augmentar el poder adquisitiu

La manifestació del passat 17 de desembre contra la reforma laboral, l’abús dels preus del lloguer i les pensions ha fet reaccionar al Govern. Així ho va assegurar ahir el cap de l’Executiu, Toni Martí, al programa La Rèplica d’RTVA, on va anunciar que s’estan estudiant «diverses» mesures per intentar augmentar el poder adquisitiu de la ciutadania. Segons va dir, la protesta va ser fruit d’un «malestar que ve de lluny» i per això s’intentarà pal·liar amb noves propostes relacionades amb el salari mínim, els lloguers i les pensions.

«Sóc conscient que Andorra, per una qüestió de justícia, ha de fer mesures perquè hi hagi més poder adquisitiu», va dir el cap, tot i no concretar com pensa fer-ho. Així i tot, va avançar que el canvi es podria donar amb la votació d’una llei d’extrema urgència, modificant el pressupost o congelant els lloguers un any més. El cap de Govern va reconèixer que aquestes mesures «no canviaran la vida» de «la classe mitjana andorrana», però sí que «ajudaran». A més, va dir que vol trobar-se amb els agents socials, i va reivindicar la pujada del sou mínim «en plena crisi econòmica» o haver «augmentat i consolidat les pensions de solidaritat».

Tot plegat, va considerar, és una «qüestió de responsabilitat» que es podria materialitzar gràcies al sanejament dels comptes públics.

Les eleccions, el dia 7

Martí també va anunciar ahir que les eleccions se celebraran el pròxim 7 d’abril. La data s’ha escollit en funció de la Setmana Santa i la Final de la Copa del Món, encara que dependrà de l’aprovació final dels pressupostos, prevista per la segona quinzena de febrer. El resultat que d’aquí s’extregui, serà l’últim acte públic de Martí com a cap de Govern.

UE i avortament

Respecte a les negociacions amb la UE, el cap de l’Executiu va considerar que s’ha arribat a un «bon acord», destacant especialment la transitòria de 30 anys pel tabac. També va anunciar que «l’Andorra que ve és la de la transparència, la de la competència lleial, la de l’obertura econòmica, la de saber acollir... una Andorra molt més cosmopolita però també andorrana, sense atrinxerar-se a casa».

Pel que fa a l’avortament, va destacar la «importància» en la política exterior de mantenir el coprincipat, i va apostar per «acompanyar les dones a avortar en condicions».