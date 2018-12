Cap d’Any a l’escocesa: fer rodar boles de foc

Deixar les falles andorranes a casa per volar a fer rodar les fireballs escoceses. Els fallaires d’Andorra la Vella tenen assegurada una entrada d’any ben diferent a la població d’Stonehaven, on per Cap d’Any celebren una tradició molt similar a la que es fa al Principat per Sant Joan. Allà en comptes de falles les anomenen fireballs i consisteixen en diferents materials inflamables embolcallats en una malla de filferro en forma de cercle. Just després de les dotze campanades, els ciutadans de la localitat roden pels carrers amb les boles de foc per tal de cremar els mals esperits i les males experiències dels dotze mesos anteriors i rebre l’any que s’estrena net de problemes.

Els escocesos encenen les boles de foc per cremar els mals esperits dels 12 mesos anteriors

Els afortunats són 25 fallaires de la capital que es desplaçaran a la localitat situada al nord-est d’Escòcia entre el 29 de desembre i el 2 de gener per viure en primera persona aquesta festivitat. Precisament el Comú d’Andorra la Vella va donar una subvenció a l’Associació de Fallaires per poder cobrir les despeses del viatge. La seva visita s’emmarca en l’intercanvi de tradicions entre els dos col·lectius que ja va portar, al juny passat, una delegació de tres escocesos al Principat per presenciar els actes i la cremada de falles d’Andorra la Vella coincidint amb la festa de Sant Joan.



Primer contacte

L’intercanvi entre l’associació andorrana i l’Stonehaven Fireballs Association es remunta a la tardor del 2017, quan des del col·lectiu autòcton van assabentar-se de l’existència d’aquesta festa. «Tot va començar una mica abans del Nadal passat, quan un membre dels fallaires va trobar un vídeo a Internet de la tradició, que s’assembla molt a la nostra, ja que la bola és del mateix tipus i també va lligada a una cadena», va explicar uns mesos enrere a aquest rotatiu el fallaire Ramon Tena.



Després de tres mesos de converses, els escocesos van accedir a venir a Andorra a finals de juny per viure la festa de Sant Joan en primera persona. Aquesta trobada ja va ser un primer intercanvi de tradicions i, segons va matisar el fallaire, «d’entendre la seva festa i ells la nostra».



En aquella ocasió, els autòctons van mostrar-los la Comella i la Vall d’Incles perquè entenguessin el context de la festivitat andorrana. A més, els van oferir diverses activitats, entre les quals un taller per mostrar com elaboren les falles i les fan voleiar enceses. De tota manera, els escocesos no van voler fer rodar cap falla «perquè per a ells, cal tenir uns anys d’experiència en el grup per fer-ho i ho volien respectar també aquí», havia assenyalat Tena. Ara és el torn dels andorrans, que podran conèixer de més a prop les particularitats de la tradició que comparteixen amb els ciutadans d’aquesta vila escocesa.