Francesc Prat dirigirà l’ONCA en el concert de l’1 de gener

El jove director amb projecció internacional, Francesc Prat, serà l’encarregat de dirigir l’ONCA en el tradicional Concert de Cap d’Any, que tindrà lloc el proper dimarts 1 de gener, a les 19.00 hores, a l’Auditori Nacional d’Andorra situat a Ordino. L’actuació musical d’enguany, que s’inclou en la programació d’Ordino Clàssic impulsada des del mateix comú i la Fundació Crèdit Andorrà, es titula Valsos, polques i molt més i proposa un repertori molt divers.



Prat ha encarat el seu debut amb l’ONCA de manera especial i treballant amb subtilesa tots els detalls del programa del Concert de Cap d’Any. Si bé ha volgut mantenir l’essència festiva que s’exigeix per a l’ocasió, ha procurat combinar-la amb un repertori simfònic que tradicionalment no s’associa ni als valsos ni a les polques de Johann Strauss, com l’Obertura en estil italià, de Franz Schubert, o la suite Masques et bergamasques, de Gabriel Fauré. El resultat és un programa únic, sorprenent i d’arquitectura sòlida, ja que l’objectiu és començar l’any de la millor manera possible: amb emoció i divertiment.



Les entrades ja es poden adquirir a través de la web www.ordinoclassic.ad o directament a l’Oficina de Turisme d’Ordino. El preu és de 35 € i de 25 € en el cas de les localitats del cor i algunes de laterals.

Taller musical

A banda del concert per donar la benvinguda al 2019, el comú ordinenc i la Fundació Crèdit Andorrà ja han programat, dins d’Ordino Clàssic, el primer taller musical: Sonadons. L’activitat anirà a càrrec de Míriam Manubens i Anahi Pinoargotty, pianistes i professores de música, i es realitzarà aquest mateix dissabte 29 de desembre, en dues sessions diferents, a la ludoescola de L’Estudi, a Ordino.