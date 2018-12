Mobilitat registra fins a 14 quilòmetres de retencions per entrar al país

Les retencions per entrar al Principat que es van registrar durant tot el dia d’ahir van ser molt importants. D’aquesta manera, a primera hora de la tarda les cues per accedir a Andorra a través de la frontera del riu Runer arribaven als 14 quilòmetres, amb complicacions tant a l’N-260 com a l’N-145.

Segons van informar des de l’àrea de Mobilitat, les retencions per accedir al país van començar cap a les 11.00 hores i van arribar al punt màxim cap al migdia, tal com s’ha esmentat, quan als 14 quilòmetres de retencions per accedir al Principat també calia afegir-hi els tres que hi havia a l’entrada de Sant Julià de Lòria en sentit nord i que en algun moment van arribar fins a quatre quilòmetres.

A mitja tarda, també va haver-hi les complicacions habituals per a la baixada de pistes en direcció a la vall central. Així, es van registrant problemes de circulació de fins a un parell de quilòmetres a l’entrada de Canillo, el Tarter i a la Massana en sentit sud.

Previsions

Per als propers dies i fins el 31 de desembre, Mobilitat preveu que hi hagi trànsit dens de les 9.00 a les 13.00 hores d’entrada al país a través de les dues fronteres. El diumenge, però, les complicacions per la frontera sud es podrien produir a la tarda, entre les 17.00 i les 20.00 hores, ja que està prevista l’arribada massiva de turistes que vinguin a passar la revetlla de Cap d’Any.

Pel que fa a les complicacions per sortir, des de Mobilitat es va indicar que hi pot haver problemes tant en direcció Catalunya com França durant totes les tardes, de 17.00 a 20.00 hores.