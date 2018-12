El saló més divertit

Enmig de gran expectació i emoció, el 27è Saló de la Infància i de la Joventut d’Andorra va obrir portes ahir a la tarda al complex esportiu d’Encamp, que romandrà obert fins al dia 1 de gener. L’activitat es reprendrà el 3 de gener a la tarda al poliesportiu del Pas de la Casa. La novetat principal és la incorporació d’una revetlla de cap d’Any que tindrà lloc al mateix complex, la nit del 31 de desembre a l’1 de gener, a partir de les 00.45 hores, i que espera convertir-se en una celebració per a totes les edats. Durant la revetlla es podrà gaudir de música de ball i de les versions de la mà de l’orquestra Nueva Alaska. Les entrades, al preu de 20 euros, inclouen també bossa amb cotilló i es poden adquirir, anticipadament, a l’oficina de Gatzara Espectacles.



L’espai de lleure per a infants i joves durant aquestes vacances nadalenques presenta enguany més de 90 propostes diferents distribuïdes en les tres plantes del complex i el camp exterior amb tallers, simuladors, inflables i àrees de joc per a petits i no tan petits. La vocació de l’esdeveniment és oferir activitats per a un públic que infantil, adolescent i jove.



L’acte inaugural va estar presidit pels cònsols major i menor, Jordi Torres i Esther París, i pel conseller de Joventut i Esports, Xavi Fernàndez, que es va mostrar molt satisfet del creixement en quantitat i qualitat que l’oferta del saló experimenta any rere any incorporant noves propostes que el facin prou atractiu per cobrir les expectatives.



Situació i distribució

A Encamp, la planta baixa del Complex Esportiu acollirà tres àrees diferenciades: la Sala de Congressos, on s’hi trobaran els simuladors i l’oferta de tallers; i la Sala de Festes, on hi haurà les carpes de videojoc i els jocs de fusta. A la primera planta, la Sala de Gimnàstica esportiva es destinarà als inflables i a la ludoteca infantil i al camp de futbol, a l’exterior, hi haurà l’activitat dels roller-ball; la tercera planta, a la Pista polivalent, també es reservarà a inflables i al ball de revetlla.



Pel que fa al Pas de la Casa, la Sala Polivalent serà l’espai que concentrarà el gruix de les activitats, amb els simuladors, els inflables, els tallers i els jocs de fusta; la Sala d’arts marcials es reservarà per a la ludoteca infantil.



La distribució de les activitats programades conserva la pauta d’edicions anteriors, incloent un servei de guarda-roba, una botiga de llaminadures i servei de bar, va informar el comú encampadà.