El ‘Rambo de la Cerdanya’, sota vigilància a la Comella

Martí Cots, més conegut com el Rambo de la Cerdanya, va ser detingut el passat 23 de desembre per la Policia andorrana. Actualment es troba al centre penitenciari de la Comella, sota una vigilància estricta i separat de la resta de reclusos, després que així ho ordenés la batlle de guàrdia. L’home, que es va escapar d’un centre psiquiàtric de Lleida, està acusat de portar una arma de manera il·legal i de dos furts violents en habitatges a Andorra, a més d’altres delictes comesos a Catalunya. L’últim, un atracament a l’hotel Alp de la Massella, del qual se’n va endur els 15.000 euros que l’allotjament guardava a la caixa forta. Per aquest motiu, s’espera que les autoritats espanyoles demanin l’extradició els pròxims dies.



Segons va informar RTVA, fonts del centre penitenciari van assegurar que se’l sotmetrà a un protocol sever de vigilància, donada la seva perillositat, i només quan ho permetin els informes psicològics serà traslladat al mòdul de preventiu.



La detenció per part de la Policia del Principat es va produir diumenge al vespre, després que un veí d’Auvinyà alertés que hi havia un home sospitós prop d’un habitatge i la seva descripció coincidís amb la de Cots. A més, els agents andorrans estaven pendents, ja que el dispositiu policial dels Mossos d’Esquadra preveia Andorra com un possible destí de fugida, on, efectivament, va arribar a través de pistes forestals amb un vehicle 4x4 robat a l’Alt Urgell.

Finalment, el Rambo va ser localitzat en un hotel d’Encamp i el grup d’intervencions especials de la Policia el va detenir per possessió de diverses armes, una escopeta robada a França i dues pistoles, munició i una gran quantitat de diners en efectiu.



Cots és conegut com el Rambo de la Cerdanya per haver sobreviscut durant dos anys a les muntanyes del Pirineu.