Lima escriu el pròleg d’un llibre que parla de viatges i samarretes

«Em va costar una miqueta escriure però ho vaig fer amb molta il·lusió perquè el llibre parla de viatges, de samarretes i de coses que durant la meva vida les he dutes a terme amb el futbol», confessava el defensa. D’altra banda, Morales va assegurar que «Ilde és un bon representant d’aquest futbol modest que m’agrada i fer la presentació a la seu de l’Inter també n’és una prova. Crec que el llibre ha quedat molt bé, amb viatges, contactes amb els aficionats del futbol petit i històries de clubs».

La seu de l’Inter Club Escaldes es va convertir ahir en l’escenari de la presentació del llibre Historias de camisetas: relatos del otro futbol, que compta amb el pròleg del defensa escaldenc Ilde Lima. L’autor de l’obra, Adrián Morales, narra la feina que li ha suposat fer realitat la il·lusió d’aconseguir samarretes d’arreu del món, sobretot de clubs allunyats de la primera línia del futbol. Per aconseguir-ho, Morales va comptar amb la col·laboració de Lima, que és un conegut col·leccionista de samarretes.

Per El Periòdic

