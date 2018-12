Després de Whittington

Shayne Whittington ha marxat per la porta del darrera del Poliesportiu d’Andorra i la gran incògnita és qui ocuparà el seu lloc. Des del club no es volen precipitar a pronunciar el nom que ressona per tot arreu: Jerome Jordan. Gorka Aixàs, president del BC MoraBanc Andorra, va repetir que «és una de les opcions. Està al mercat, acaba el contracte [amb el Breogán] a finals de setmana. Encara ha de jugar un partit i veurem si pot ser una opció». «Sabem què hi ha el mercat i no és evident perquè Shayne era un jugador amb passaport i, per tant, qui vingui a substituir-lo ha de complir aquests requisits intentarem solucionar-ho com més aviat millor», va afegir. Quant al fet que Whittington hagi decidit marxar de l’equip, va destacar que «l’important és poder redreçar el camí i que puguem fer-ho bé. No és desitjable ni que marxin jugadors ni perdre partits. Però l’important és que sapiguem refer-nos d’aquestes situacions i que les puguem encaminar i convertir en victòries».

Últimament, Whittington jugava pocs minuts. Francesc Solana, director general del club, va afirmar que el rol assignat al jugador va canviar pel seu rendiment. El pivot volia marxar. De fet, ahir hi va haver la presentació oficial del jugador al seu nou club, el Movistar Estudiantes i l’estatunidenc amb passaport macedoni va afirmar que en els dos entrenaments que porta amb l’equip ja s’havia sentit «com a casa». Així mateix, l’entrenador del seu nou club, Josep Maria Berrocal, va descriure que «ve amb molta il·lusió, ganes i desig», una actitud que no va demostrar mentre vestia la samarreta del MoraBanc.

Whittington tornarà a la bombonera dissabte a les 20.30 hores, i la intenció de Berrocal és que debuti contra el que aquesta setmana encara era el seu equip. «Tindrà només tres dies i no és fàcil acoblar-se a un grup. Tot i això, pot ajudar a canviar la dinàmica i esperem que jugui alguns minuts», subratllava.

La mirada posada al futur

El capità Oliver Stevic ho té clar: «En moments difícils pots veure com reacciona l’equip i espero que ho fem correctament. Si volem millorar, hem de fer tots un pas endavant». Pel que fa al conjunt, va explicar que «estem bé, treballem bé i entrenem durament per millorar. Sabem què ens falta i les coses que hem de canviar, que són petites però molt importants. Espero que anem a totes el dissabte».

Aixàs va apuntar que «quan vens de perdre tens més ganes de tornar a guanyar, i més quan és a casa». A més, va recalcar que «tots els partits que venen ara són transcendentals». El 2019 serà dur pel MoraBanc, al gener es trobaran amb un total de 10 partits entre la Lliga Endesa i l’Eurocup. Pel que fa a la primera competició, Stevic va dir que encara hi ha esperança per la Copa del Rei: «Lluitarem fins al final, jugarem cada partit al màxim». Quant a la competició continental, s’ho jugaran tot en el Top16 i Aixàs confessava que senten «molta il·lusió. És una fase on no hem pogut arribar mai i ens hem plantejat poder-la gaudir perquè és de màxima exigència, amb uns rivals duríssims però tenim ganes de fer un bon paper».