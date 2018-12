Aprovada l'última fase de l'adequació de Radio Andorra

El consell de ministres ha aprovat aquest divendres l’adjudicació de la segona i última fase dels treballs de conservació, rehabilitació i interpretació de l'edifici de Radio Andorra destinat a acollir les dependències administratives del ministeri d'Afers Exteriors. El projecte adjudicat aquest divendres preveu la construcció d'un nucli de comunicacions exterior (escala i ascensor) que connecta l'antiga CG2 amb el nivell de la planta baixa de l'edifici existent, l'habilitació de la planta semisoterrani, per a una vintena de llocs de treball i uns deu a la planta baixa a més de l'espai de recepció. Es preveu construir una sala de reunions a la planta primera i despatxos ministerials i espais polivalents a la segona planta i sobre la terrassa. També es contempla l'adequació de la terrassa i de les claraboies de la planta segona així com el condicionament dels espais exteriors.

L’adjudicació, mitjançant concurs nacional, ha recaigut en l’empresa Auxini SA per un import de 2.268.241,31 euros. El termini d'execució contemplat en el projecte és de dotze mesos.

Localització de l'amiant

Així mateix, el Govern també ha aprovat l’adjudicació a l’empresa Ecotècnic, per un import de 15.581,99 euros, la realització de l’estudi d’identificació i localització de materials que contenen amiant a les instal·lacions de Ràdio Andorra.

D’aquesta manera, es dona continuïtat al pla de treball endegat pel ministeri responsable de Cultura per a la retirada total de l'amiant detectat en elements situats a les emissores i diferents aparells de la primera planta de l'edifici. Es preveu que l’estudi tècnic estigui conclòs en un període aproximat de sis setmanes per poder licitar les intervencions per treure l'amiant. Així, els treballs de conservació, rehabilitació i interpretació de l'edifici de Ràdio Andorra s’estan coordinant per tal que les intervencions estructurals es facin, inicialment, en indrets on no hi ha aparells que contenen amiant, a les plantes -1, 2 i part de la planta baixa; i posteriorment en les zones ja netes d’amiant i tractades pertinentment a la planta primera.