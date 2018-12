Carles Miquel, representant a l'Organització Meterològica Mundial

El ciutadà té dret a conèixer on es destinen els seus estalvis

L'OMM és un organisme especialitzat de les Nacions Unides que juga un rol essencial en el context canviant actual, que permet tancar el cercle de l'acció climàtica, al qual Andorra ja contribueix activament. Existeix des del 1950, quan va adquirir aquest nom en substitució de l'Organització Meteorològica Internacional (OMI), fundada el 1873 durant el Congrés de Viena per facilitar l'intercanvi d'informació sobre el clima a través de fronteres nacionals.

El Principat és el 192è membre de l'OMM, completant així el seu marc de col·laboració internacional en matèria de canvi climàtic. Com a membre de l'Organització Meteorològica Mundial, Andorra, a través del Servei Meteorològic Nacional (SMN), podrà accedir als productes dels centres regionals i a tots els programes i activitats de diversos àmbits: mitigació de desastres naturals, previsions meteorològiques millorades, ús de la informació meteorològica i climàtica per al transport, protecció del medi ambient i gestió dels recursos naturals.

El consell de ministres ha aprovat aquest divendres, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, la inclusió d’Andorra com a membre del Consell Regional VI europeu de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), a la qual Andorra es va adherir el 17 d'octubre, i el nomenament del director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, com a representant permanent prop d’aquest organisme.

